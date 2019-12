Qelloi me kallashnikov ne ajer, arrestohet 19 vjeçari

Policia e Matit ka arrestuar një 19 vjeçar dhe ka proceduar në gjendje të lirë një tjetër për shkak se kanë qëlluar me armë zjarri në ajër.

Ja njoftimi i plotë i policisë:

Mat

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, falë bashkëpunimit me qytetarët, godasin një tjetër rast të armëmbajtjes pa leje.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Livadhet”.

Sekuestrohet një armë zjarri tip kallashnikov.

Në vijim të punës për rritjen e parametrave të sigurisë, parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe goditjen paligjshmërisë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, falë bashkëpunimit me qytetarët, të cilët kanë njoftuar në sallën operative për dy të rinj që qëllonin me armë zjarri në ajër, kanë organizuar punën duke finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Livadhet”.

Si rezultat i operacionit u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi I. K., 19 vjeç, banues në Burrel dhe u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetasi K. K., 18 vjeç, banues në Burrel.

Këta shtetas u kapën gjatë operacionit, në tentativë për t’u larguar, në aksin rrugor Burrel-Komsi, sëbashku me armën e zjarrit, me të cilën këta shtetas kishin qëlluar në ajër në livadhet e fshatit Batër e Vogël.

Nga veprimet e para hetimore të kryera në vendngjarje u gjetën dhe u sekuestruan 10 gëzhoja, të qitura nga arma e sekuestruar nga shërbimet e Policisë gjatë operacionit.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”.