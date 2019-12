Ligji per mediat/ Rritet gjoba per portalet ne 6 milione leke te vjetra

Gjoba për televizionet mbetet e njëjtë, nga 100 mije lekë deri në 1 milionë lekë. Ndërsa për portalet, gjoba rritet, duke mos qenë më nga 100 mijë lekë deri në 400 mijë lekë, por nga 100 mijë deri në 600 mijë. Ndryshimet i bëri të ditura kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, amendamente të cilat u votuan në fund të seancës së Kuvendit.

Përsëritja e shkeljes më shumë se 3 herë gjatë një viti dënohet me një rritje deri në 50% të shumës së gjobës. Pra që do të thotë se gjoba maksimale për portalet arrin deri në 900 mijë lekë, nëse shkelja është përsëritur më shumë se tre herë në vit. Por nëse një portal nuk ka respektuar vendimet e KA-së 3 herë brenda vitit, ai gjobitet me 50 % të vlerës së gjobës, që do të thotë se për këtë rast, arrin deri në 1 200 000 lekë.

2. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

1. Me gjobë:

a) nga 100 000 Lekë deri në 1 000 000 Lekë në rastet kur OSHMA-të shkelin detyrimet e parashikuara në nenin 33 dhe 37 të këtij ligji;

b) nga 100 000 Lekë deri në 600 000 Lekë në rastet kur OSHPE-të shkelin detyrimet e parashikuara në nenin 33/1 të këtij ligji;

c) Nga 40 000 Lekë deri në 800 000 Lekë kur nuk respektohet vendimi i Këshillit të Ankesave ose e drejta për përgjigje sipas parashikimeve të nenit 53/1 të këtij Ligji.

Përsëritja e shkeljes më shumë se 3 herë gjatë një viti dënohet me një rritje deri në 50% të shumës së gjobës të përmendur më lart. Në rast përsëritjeje më shumë se 5 herë gjatë vitit të kaluar, subjekti nuk do të përfitojë lehtësira fiskale apo të ndonjë lloji tjetër për një periudhë 3-vjeçare”.

3. Pika 2 ndryshohet si më poshtë:

“2. Me gjobë nga 800 000 Lekë deri në 2 000 000 lekë, në rastet kur:

4. Në pikën 10, përpara fjalës “… inspektorët …” shtohen fjalët “… Këshilli i Ankesave …”.

5. Në fund të fjalisë së dytë, të pikës 11, shtohen fjalët, si më poshtë:

“….sipas parashikimeve të nenit 19, të këtij ligji, bazuar në parimin e proporcionalitetit.”

6. Në pikën 12, togfjalëshi “Gjykatën e Rrethit Gjyqësor ku ka selinë organi adminstrativ” zëvendësohet me togfjalëshin “Gjykatën Administrative të Rrethit Gjyqësor Tiranë”.