Kejvina Kthjella sulmon Einxhel Shkiren: Mos me detyro te publikoj mesazhet…

Pas deklaratës së Einxhel Shkirës tek emisioni “Rudina´´, menjëherë ka ardhur dhe reagimi i Kejvinës. Shkira, duke iu referuar sherrit me Kthjellën, u shpreh se i ka falur të gjithë se është feministe dhe se nuk ka xhelozi për asnjë femër.

“Unë jam shumë feministe, gjithmonë jam përpjekur që femrat t’i ndihmoj, nuk kam xhelozi për asnjë femër. Unë gjithë njerëzit i kam falur dhe nuk ushqej urrejtje për njerëzit. Do më dhimbseshin nëse do vazhdonin edhe ato në zemrat e tyre të ushqenin urrejtje dhe të kishin dëshirën për të më bërë keq”, tha ndër të tjera Einxhel.

Pas kësaj deklarate, Kejvina ka reaguar me një postim në Instastory ku zbulon edhe shkakun e sherrit mes tyre duke shkruar se “Einxhel ka ndërhyrë tek një projekt i saj për t’i prishur punë”.

“Hahahaha moj Einxhel Shkira, ça na qenke ti moj? Feministe? Beson me të vërtetë në ato budalliqe që ke thënë? Mos më detyro të postoj ca mesazhe që tregojnë komplet të kundërtën e asaj që ke thënë. Ti s’di punë tjetër o vajzë e dashur përveçse të merresh me jetën e të tjerëve dhe të fusësh intriga e të xhelozosh çdo gjë të bukur. Si të projekti im që ke futur hundët për të prishur punë. Ndërkohë që me mua haje, pije dhe rrije, ça është kjo mbështetje? Mos u shtir zemër, tregoi publikut se kush je në të vërtete”, shkruan Kejvina. Rikujtojmë se dy muaj më parë vajzat u përfshinë në një sherr për motive që nuk u mësuan.