Kandidati per kryetar te SPAK: Do godasim kedo, pavaresisht fuqise

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka nisur intervistimin e tre kandidatëve që garojnë për kryetar të Strukturës së Posaçme, e njohur me emrin SPAK.

I pari në “filtrat” e KLP po kalon kandidati Altin Dumani, i cili ka prezantuar planin e tij për drejtimin e SPAK. Dumani ka dhënë mesazhe të qarta se si do ta luftojë SPAK krimin e organizuar dhe korrupsionin, nën drejtimin e tij

“Përgjegjshmëria në hetimin e çështjeve duhet pasur parasysh. SPAK do të godasë pa kompromis krimin e organizuar dhe korrupsionin me gjithë forcën e ligjit. SPAK do bëjë të mundur një Shqipëri ku godet këdo që kryen një krim, pavarësisht fuqisë, dhe e vetmja shpresë është mospërfshirja në krim. Do çrrënjosim kulturën e pandëshkueshmërisë. Fokus i veçantë do t’i jepet bashkëpunimit me qytetarët, për të goditur krimin dhe korrupsnit e çdo niveli, si dhe pastrimin e parave që rrjedh prej tyre.

Ibrahimi: Na thoni diçka mbi strukturën e ardhshme të SPAK?

Dumani: SPAK përbëhet nga dy ministruktura të rëndësishme, siç është Prokurorinë e Posaçme dhe Byroja e Hetimit. Ditën e parë të punës si drejtues i SPAK detyra e parë është nxjerrja e një akti që gjurmon organizmin dhe funksionimin e institucionit. Së pari, është kujdesi i shtuar ndaj dosjeve, për të bërë një shqyrtim të atyre çështjeje që nuk i takojnë kësaj prokurorie.

Gjithashtu, prokurorët duhen ndarë sipas specializimit. Akti i parë i domosdoshëm, mundësisht brenda javës së dytë të punës, është fillimi i procedurës së përzgjedhjes së drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit, që është si një mushkëri që mbush me ajër SPAK. Do kërkoj ndihmën e ndërkombëtarëve për miratimin e rregullores për përzgjedhjen e këtij drejtori. Pastaj gjithë fokusi do jetë në përzgjedhjen e trupës së BKH.

Pyetje: Si do i rekrutoni ekspertët më të mirë?

Dumani: Për të thithur elementë të tillë duhet joshja, që është paga. Por, ka vend ka njerëz që duan të kontribuojnë në këtë strukturë dhe vëmendja ime do jetë totale për t’i përthithur ata.