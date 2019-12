Gjuzi i ‘sulet’ PS: Anti-shpifja eshte paketa e ligjit

Deputeti i Kuvendit Kujtim Gjuzi teksa foli në Kuvend për paketën anti-shpifje, hodhi akuza ndaj kryeministrit duke i thënë se kjo paketë synon të dënojë fjalën e lirë dhe gazetarët. Ai paralajmëroi kryeministrin se shqiptarët nuk do të votojnë më në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 2021.

“Kush foli, çfarë kishe, a keni mundësi ju socialistët të heshtni. Nuk kemi ardhur për të bërë estradë jashtë parlamenti. Ju qeshni se jeni grabitës dhe vrasës dhe pasardhës të një partie kriminale. Le të thonë portale çtë duan për zonjës Spiropali. Aq më shumë nëse është mashkull. Ai që merret me bebet në bark, ai nuk është shqiptar. Edhe unë jam përfolur nga këto portale. Ju doni t’i regjistroni se doni t’i kontrolloni. Kryeministri nuk ka shans për të pasur mandat tjetër. Ne nuk ju vramë kurrë, ju falëm, sepse u konsiderojmë vëllezër. Ata do të marrim gjoba, ne do bëjmë amnisti sapo të vijmë në pushtet. Ju jeni hajdutë, prandaj qeshni. Reformën në drejtësi e vonuan tre vjet, konservatorët e kishin paralajmëruar këtë, por sot nuk e vonon më. Zonja nënkryetare, doni të na mbyllni gojën, ne gojën nuk na e mbyllni sot. Kryeministri ta vë mendjen në mësim, sepse e ka rrezikun afër në konceptin juridik. Paketa anti-shpifje është paketa e ligjit “agjitacion dhe propagandë” për të dënuar gazetarët. Mos u bëni për të shkuar te 5-a, sepse do të bëheni gaz i botës. Një pjesë e juaja, ata do të kenë mendjen në mësim, ndryshe janë të rinj dhe do ta provojnë se ky vend nuk të harron. Kur ju vratë njerëz në 97, iku kontrabanda, jeni marrë me kontrabandë të Marlboros. Mos u merr me median. Ke edhe një vit e gjysmë kohë, hajde ta bëjmë qeverinë akademike”-tha Gjuzi.