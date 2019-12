Dhimitri: “Neveritese”, sot duhet te flisnim per te prekurit nga termeti jo per ‘Anti Shpifjen’

Kryetarja e Komisionit të Medias, Fatjona Dhimitri, ka kundërshtuar paketën anti-shpifje të qeverisë, ashtu si edhe shumë gazetarë e analistë. Në fjalën e saj në Kuvend, Dhimitri tha se sot parlamenti duhet të diskutonte mbi mënyrat se si mund t’u vijmë në ndihmë të prekurve nga tërmeti, teksa e ka cilësuar axhendën e parlamentin ku do të flitet për buxhetin dhe paketën Anti Shpifje, neveritëse.”Ju deputetë socialit kenë të drejtë të rreshtoheni në anën e drejtë të lirisë. Nuk duhet të gënjeni veten se do na mbyllni gojën. Sot duhet të diskutohej si mund të ndihmoheshin për të kaluar tërmetin e 26 nëntorit. Socialistët kanë treguar se kanë prioritete të tjera. Shihni axhendën e parlamentin, çfarë neveria. Prioriteti juaj më i madh është si t’i mbyllim gojën gazetarëve. Sot është dita e protestës për t’i mbyllur gojën Ramës dhe marrëzisë së tij. Ju sot do të humbisni dy beteja të mëdha, betejën e fjalës së lirë dhe betejën me vete”, tha Dhimitri.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!