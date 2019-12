Denimi me burg i Salianjit/ Reagon Berisha: Vendim politik mafioz i Edi Rames

Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha me anë të një statusi në “Facebook” ka reaguar, pasi Gjykata e Shkallës së Parë në Tiranë ka dënuar me 1 vit burg ish-deputetin demokrat Ervin Salianji.

Berisha shkruan se ky vendim është tërësisht politik, ndërsa shton se është një dënim politik mafioz i Edi Ramës.

Postimi i Sali Berishës:

Nje vendim politik mafioz i Edvin Kristaq Mafise!

Te dashur miq, sot Edvin Kristaq Mafia nepemermjet sherbetorit te tij, anetarit-gjykates te bandes se Aldo Bares, kriminelit faqezi qe nuk njeh ligj as moral pervec padroneve te tij, denoi me 1 vit burg ishdeputetin Ervin Saljani per fajin e vetem sepse ai provoi para botes lidhjet direkte te Edvinit, Faqezi Xhafes me supertrafikantin nderkombetar Agron/Geron Xhafa.

Denimi i Ervin Saljanit nga Edvin Mafia nepermjet gjykatesit famezi, mafioz, Gjermeni ne nje akt te pashembullt ne Europen e pas renies se perdes se hekurt, ne nje proces mafioz, stalinist deshmon shkaterrimin dhe nenshtrimin perfundimtar te drejtesise prej tij dhe instalimin perfundimtar te narkoshtetit ne Shqiperi.

Ky denim eshte nje kushtrim per çdo qytetar te ketij vendi te ngrihet per te shporrur sa me pare kalbesiren Edvin Mafia dhe narkoqeverine e tij nga pushteti. sb