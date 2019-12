“Babalja”, 1 vit burg per ish-deputetin e PD-se Salianji

Gjykata e Shkallës së Parë ka dënuar me 1 vit burg ish-deputetin e PD-së Erviin Salianji, në lidhje me çështjen ‘Babalja’. Po ashtu togat e zeza kanë dhënë 2 vite burg për Fredi Alizotin, ndërsa për Albert Veliun 3 vjet 5 muaj burg. Pavarësisht vendimit për Salianjin, demokrati nuk do të arrestohet, pasi duhet të ketë vendim të formës se prerë.

Kujtojmë se prokuroria në pretencën e saj kërkoi 1 vit e 6 muaj burg për ish-deputetin e PD-së Ervin Salianji, dënim që konvertohet në 3 vite shërbim prove sa i takon akuzave për çështjen ‘Babalaja’, ku vëllai i ish-ministrit të Brendshëm Xhafaj, Agron Xhafaj u fajësua për trafik droge. /balkanweb