Tërmeti shkaktoi dëme edhe në Kryeministri, Artan Shkreli nxjerr fotot

Tërmeti i 26 nëntorit ka shkaktuar dëme edhe në Kryeministri. Zëvendësministri i Infrastrukturës, Artan Shkreli, i cili ka postuar disa foto në rrjetet sociale.

Ai theksoi se në sallën dopio-volum të hartave strukturat mbajtëse pësuan mjaft plasaritje.

Ishte fat i madh që pikërisht parvjet të dy katet e poshtme – përfshi bazamentin – u përforcuan në pikëpamje konstruktive dhe u sollën në norme sizmike duke shpëtuar me siguri qëndrueshmërinë e objektit.

Tani kjo sallë e bukur, me karakter të theksuar monumental, po i nënshtrohet rehabilitimit dhe përforcimit me fibra karboni. (Foto e pare: gjendja pas tërmetit; dy fotot e tjera: ndërhyrja konstruktive me fibra karboni) ”, shkruan Shkreli.