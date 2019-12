Parashikimi i motit per sot, vazhdon renia e temperaturave

Shqiperia do te vazhdoje te jete nen ndikimin e rrymave te ftohta edhe gjate dites se sotme.

Sipas Meteoalb, zhvillimi i një qendre e presionit të lartë atmosferik në jug të Greqisë me ndikim deri në vendin tonë do të bëjë që moti të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të lehta paraqiten zonat malore por kryesisht mot i kthjellët mbizotëron në zonat bregdetare.

Të njëjtat kushte atmosferike do të mbeten edhe gjatë pasdites dhe orëve të natës.

Temperaturat e ajrit mbeten konstante në mëngjes dhe mesditë duke u luhatur nga – 1°C deri në 19°C.

Era do fryjë lehte ne toke dhe mesatare ne det me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.