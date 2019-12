Paketa anishpifje/ Rama nuk lekundet: Projekti hyn neser per miratim ne seance

TIRANË

Kryeministri Edi Rama nuk lëkundet nga qëndrimi i tij dhe maxhorancës për të miratuar paketën antishpifje megjithëse është kundërshtuar nga të gjithë aktorët e medias dhe disa organizma ndërkombëtare.

Ai shkruan në “Twitter” se projekti do të hyjë nesër për miratim në seancë pas një pune të përbashkët thuajse njëvjeçare me OSBE e i dakordësuar 100% me ekspertët e zyrës së Vjenës nën drejtimin e Harlem Desir.

“Keqardhje për ata që lirinë e shprehjes e përdorin për t’u ankuar për mungesën e lirisë; për ata që nxjerrin deklarata pa lidhje fare me ligjin e ri; për ata që çirren për diktat imagjinar mbi mediat dhe për të gjithë bashkë që as nuk e kanë lexuar tekstin parament. al

Projekti do të hyjë nesër për miratim në seancë pas një pune të përbashkët thuajse njëvjeçare me OSBE e i dakordësuar 100% me ekspertët e zyrës së Vjenës nën drejtimin e @harlemdesir. I falënderoj për kontributin e çmuar dhe angazhimin në vazhdim për aktet nënligjore #Antishpifje”, shkruan Rama.