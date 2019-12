Lekundje ne Durres, termet 3.6 rihter ne oret e mengjesit

Nje lekundje termeti e konsiderueshme eshte regjistruar mengjesin e sotem ne Durres.

Sipas IGJEUM, pas mesnates ka pasur dy termete ne vend, njeri ne ora 6.05 me fuqi 1.9 rihter dhe tjetri qe ka qene me i forte ne ora 4.14 me fuqi 3.6 rihter.

Termetet sipas IGJEUM:

Data: 17/12/2019

Ora: 06:05:54

M=1.9

Place: Kepi i Rodonit

41.59° N, 19.43° E

Thellësia: 13 KM

Data: 17/12/2019

Ora: 04:14:33

M=3.6

Place: Deti Adriatik, 11 km P Kepi Rodonit

41.64° N, 19.36° E

Thellësia: 27 KM