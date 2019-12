Tryeza per lirine e medias, Basha: Perpjekje per te shkaterruar nje nga veglat e demokracise

PD organizoi tryezën për lirine e medias për të kundershtuar ligjet e censures të propozuar nga qeveria.

Kreu i PD Lulzm Basha tha se Partia Demokratike nuk do ta njohë këtë ligj të qeverisë dhe do të bejmë të gjithë përpjekjet pë të pezulluar këtë masë arbitarare.

Duan ta trajtojnë median si një shtojcë të pushtetit tha Basha os si një bezdi që i duhet mbyllur goja me presion ose me para ose me çdo mënyrë tjetër.

Nuk bësoj se ka ironi me te madhe për OSBE se shteti i përzgjedhur për të kryesuar këtë organizatë e nis këtë kryesim me një paralajmërim për një sjellje rrgaçërore e kriminale ndaj lirisë së medias.

Këtu nuk na bashkon vetëm simpatia për të mbrojtur luftëtarët e fjalës së lirë. Na bashkon interesi publik. Përpjekja për të shkatërruar një nga veglat e demokracisë është kriminale, duhet të ketë një përgjigje frontale.