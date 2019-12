Parashikimi i yjeve, horoskopi per diten e sotme, 16 dhjetor 2019

Dashi

Në punë nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe dhe shmangni situatat që mund t’iu dëmtojnë. Para çdo hapi që do hidhni duhet të mendoheni mirë. Në dashuri gjithçka shkon normalisht.

Demi

Ndiqni intuitën në situata të vështira dhe çdo gjë do të zgjidhet. Sot do filloni të bëni disa ndryshime në jetën sentimentale. Në punë nuk do keni shumë fat, por nuk duhet të mërziteni.

Binjaket

Në punë nuk do të mungojë xhelozia e cila duhet tejkaluar sa më shpejt. Hap pas hapi do të zgjidhni te gjitha problemet e jetes sentimentale. Gjithçka do shkojë mirë sot.

Gaforrja

Do ndjeheni të lumtur. Përfitoni sa më shumë nga kjo ditë! Ka ardhur momenti të gjeni një punë që i përmbush të gjitha kërkesat tuaja. Fati do ju buzëqeshë sot.

Luani

Në punë ndjeheni plot energji për të marrë vendime të rëndësishme. Jeni të vendosur dhe mendoni gjithmonë se çdo pengesë kalohet me këmbëngulje dhe diplomaci.

Virgjeresha

Priten ndryshime në jetën tuaj sentimentale. Në punë do mendoni për disa projekte të reja. Të gjithë do ju inkurajojnë dhe do ju përgëzojnë për idetë origjinale që keni.

Peshorja

Një surprizë e këndshme do ju shtojë të ardhurat. Në punë duhet të vazhdoni projektin e nisur. Për problemet që keni kaluar nuk e ka pasur gjithmonë fajin partneri.

Akrepi

Në dashuri do të keni shumë fat sot. Cdo gjë është e mundur për të lindurit në shenjën tuaj. Do jeni entuziaste dhe gjithçka do ju duket shumë e lehtë. Ditë vërtet shumë e kënaqshme.

Shigjetari

Në sektorin profesional duhet të mendoheni dy herë para se të merrni një vendim. Sa i përket jetës romantike, nuk do ju mungojë sharmi duke tërhequr vëmendjen e të njerëzve që pranë.

Bricjapi

Në punë nuk duhet t’i lini vendimet për nesër sepse do jetë vonë. Bëni kujdes me shpenzimet e tepruara. Personi që keni në krah do jetë një burim frymëzimi sot.

Ujori

Do të ndjeni afeksionin e partnerit i cili më shumë se kurrë do të jetë pranë jush. Kjo gjë do jua bëjë ditën më speciale. Në punë duhet të analizoni me kujdes çdo mundësi që ju del përpara.

Peshqit

Do ju nevojitet më shumë kohë për një projekt që keni nisur. Mos e humbni durimin sepse gjithçka do të stabilizohet brenda pak ditësh. Në dashuri, fati do jetë në anën tuaj./vizionplus