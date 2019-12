Paketa e Anti-Shpifjes/ Dhimitri: Deputetet te marrin parasysh pasojat e ligjit

Kryetarja e Komisionit të Medias dhe Edukimit, Fatjona Dhimitri ka deklaruar se do të bojkotojë Komisionin dhe Parlamentin, pasi sipas saj dy projekt ligjet e paketës Anti- Shpifje do të kenë pasoja të rënda për mediat në Shqipëri, që do të çojnë në censurë. “Mendova se do reflektonit,por shumica do qe te kalohet paketa. Kuvendi i Shqipërisë nuk po jep asnjë shenjë tërheqje, por me arrogancën që e karakterizon kërkon ta votojë në parlament.

Jam përpjekur që me anë të seancave dëgjimore të thërras të gjjtha grupet interesit të cilët janë shprehur të shqetësuar për thelbin e këtyre dy projektligjeve. Aty ku vetrregullimi kthehet në ligj, jemi në censurë. Për mua është e qartë se këto dy projektligje është një kërcënim i madh, shkelje e Kushtetutës dhe Konventave ndërkombëtare, një marrëzi.

Shpall bojkotin e Komisionit dhe Parlamentit, të marrin parasysh deputët pasojat që do ketë ky ligj. I bashkohem protestës së gazetarëve”, tha Dhimitri.Mbledhja ka vijuar nën drejtimin e nënkryetares, Milva Ikonomi.”Nuk është rasti të bëjmë asnjë koment, qëndrimi është i përsëritur. Ka edhe qëndrime etike që nuk janë të përshtatshme”, tha Ikonomi.

Me vijimin e mbledhjes, deputeti Erion Piciri mbajti të njëjtin qëndrim si kryetarja e Komisionit, kur tha se qeveria duhet të tërhiqet nga kjo paketë. Në mënyrë demonstrative pasi shprehu qëndrimin kundër, edhe deputeti Piciri u largua nga mbledhja e Komisionit të Medias.”Ju i keni numrat, por të paktën na lini vetëm dy minuta të mbaj një qëndrim publik.

I kërkoj qeverisë të tërheqë dy projektligjet e paketës anti-shpifje të kapjes së masmedias. I bashkohen thirrjes së organizatave të gazetarëve dhe shoqërisë civile dhe atyre ndërkombëtare që kërkojnë tërheqjen e projektligjeve nga axhenda e parlamentit. Të mos lejojnë sot një grusht shteti institucional të ndarjes balancimit dhe kontrollit të pushtetit, tentativa e kapjes së medias është akti anti-evropian që e hedh Shqipërinë drejt modeleve sovjetike. Nuk duhen lejuar mendjet e sëmura të vënë dorë mbi shtetin demokratik. Një karrierë ka vlerë kur i shërben kombit. U bëj thirrje shqiptarëve të ruajnë lirinë e shtypit, kjo e dallon një komb të prapambetur nga një i civilizuar. Në shenjë kundërshtimi të plotë, largohem edhe unë nga mbledhja, me bindjen se këto nene nuk duhen diskutuar por duhet tërhequr gjithë drafti”, tha Piciri.