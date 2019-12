Kujdes kur ndani peshqiret me partnerin. Ja nga se rrezikoheni

Ekspertët thonë se peshqiri juaj i banjës mund të duket i padëmshëm, në të vërtetë mund të jetë shkaku i shumë të këqijave në shëndetin tonë.

Aktualisht në Britaninë e madhe ka shpërthyer një norovirus i rrezikshëm, prandaj është e rëndësishme të dini se ndarja e gjërave tuaja personale sjell rreziqe të mëdha në shëndetin tuaj.

Bakteret mund të jetojnë në peshqir për disa orë, ditë, apo edhe muaj, për shkak të aftësisë së materialit për të mbajtur lagështi.

Kjo do të thotë se ndryshimi i tyre të paktën një herë në javë është vërtet i rëndësishëm.

Thahini në një vend që ka shumë hapësirë

Ju duhet të siguroheni që peshqirët duhet t’i vendosni të thahen në një vend që ka hapësirë të madhe dhe larg ambjenteve të pista ku mund të ketë miliona baktere.

Mbi të gjitha mos i ndani me askënd, as me partnerin tuaj as me ndonjë anëtar të familjes.

Në fillim të këtij viti, një hulumtimi zbuloi se gjysma e çifteve pranuan të ndanin peshqirin, një e katërta e të cilave thanë se e bënin këtë gjë që nga muaji i parë i marrëdhënies së tyre.

Vetëm 30 përqind e çiftit thanë që ata kurrë nuk kanë ndarë të njëjtin peshqir, pavarësisht sa të afërt ishin apo kohës që janë bashkë.

Peshqiri juaj mund t’ju rrezikojë edhe nga disa gjëra mjaft bruto, si lëndë fekale, nëse nuk lahen rregullisht.

Peshqirët, vendi më i përshtatshëm për të përhapur infeksione brenda shtëpisë

Shamir Patel, themeluesi i Kimistit 4 U tha:

“Peshqirët janë një tokë e përsosur për shumimin e përhapjes së infeksionit brenda shtëpisë. Ato mund të kontaminohen me bakteret që derdhen nga lëkura, ose lëngjet e trupit dhe nga uji i banjës. Nëse ato lihen të lagura, ajo inkurajon mikrobet të mbijetojnë dhe potencialisht të rriten. Ka shumë baktere që mund të lulëzojnë në një mjedis të tillë, siç janë koliformi dhe E.Coli, të cilat mund të shkaktojnë ethe, ngërçe barku dhe diarre”.

“Mund të përhapë gjithashtu infeksione të tilla si Staph, e cila është shkaktuar nga stafilokoku i baktereve, duke rezultuar në infeksione të lëkurës që mund të përfshijnë gunga të kuqe, plagë, fshikëza dhe lëkurë të fryrë”.

“Infeksionet kërpudhore si krimbi i ziles dhe këmba e atletit gjithashtu mund të përhapet nëse peshqirët bëhen të kontaminuar. Prandaj është një ide e mirë të mbani peshqirët të ndara në shtëpi për të mos kaluar sëmundje dhe infeksione midis familjes”.

“Sigurohuni që peshqirët të thahen siç duhet midis përdorimit, duke i vendosur ato në një radiator dhe duke dezinfektuar rregullisht radiatorët tuaj”, shprehet ai.

Bakteret mund të lulëzojnë

Diana Gall, nga Doktor 4 U, tha: “Nëse peshqirët përdoren në mënyrë të përsëritur nga njerëz të ndryshëm, ato kurrë nuk kanë shans të thahen plotësisht, duke lejuar që bakteret të lulëzojnë”.

Ajo shtoi: “Infeksioni Staph është gjithashtu një tjetër rrezik i vërtetë, pasi bakteret stafilokoku mund të transferohen nga peshqirët në një trup të njeriut nëse keni ndonjë lloj plagë të prerë ose të hapur”.

“Një infeksion staf mund të shfaqet si lëkura e enjtur, gunga të kuqe, si dhe sytë dhe qepallat e lënduara, por gjithashtu mund të shkaktojë infeksione serioze MRSA”.

“Dhe në këtë kohë të vitit është e rëndësishme të mbroheni nga të ftohtit dhe gripi duke mos ndarë peshqirë. Virusi i gripit është i aftë të mbijetojë jashtë trupit për rreth 24 orë, duke i dhënë asaj mundësi të bollshme për të infektuar një host të ri”, përfundon ajo.