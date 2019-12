Incidentet në ndeshjen me Francën, UEFA 23 mijë euro gjobë Shqipërisë

Shqiperia eshte penalizuar nga UEFA me ndeshkime te renda per shkak te incidenteve qe kane ndodhur ne ndeshjen me Francen ne Tirane.

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në UEFA ka vendosur të gjobisë Federatën Shqiptare të Futbollit per parregullsite e gjetura ne Shqipëri-Francë.

FSHF-ja është gjobitur me 5000 euro për fërshëllimat ndaj himnit francez para ndeshjes në fjalë.

Federata është gjobitur edhe për hedhjen e sendeve të forta (3250 euro) dhe për problemet që u hasën gjatë ndeshjes me çështjen e organizimit (15000 euro).

Gjobat në total shkojnë 23 250 euro dhe duhet të paguhen 90 ditë pas publikimit të vendimit.