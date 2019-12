Dosja, dy vellezerit vdiqen ne rrenojat e ‘Tropical’, hoteli u ndertua pa projekt

Ndërtimi i hotel ‘Tropical’ në Durrës, ku humbën jetën dy vëllezërit kosovarë, pas tërmetit shkatërrimtar të 26 nëntorit, ishte pa studim gjeologjiko-sizmik.

Detajet tronditëse të përmasave të një skandali dalin në dritë nga dosja hetimore e prokurorisë së Durrësit, çështje që solli lëshimin e 17 urdhër-ndalimeve për zyrtarë dhe ish-zyrtarë (ndërtues, arkitekt, kolaudues).

Në dosjen e plotë ku thuhet se ndërtimi i Tropical ishte pa projekt konstruksioni dhe pa mbikëqyrje.

Në dosje thuhet se pas legalizimit në këtë hotel është bërë 1 kat shtesë.

PJESË NGA DOSJA HETIMORE

Avdulla Osmani ka ndërtuar Hotel “Tropikal”, objekt i cili është ndërtuar dhe ka shërbyer si banese, shërbime hotelerie si dhe aktivitete tregtar kati i pare, te regjistruar ne emrin e subjektit “Dule Shpk”. Si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit, nga shembja e kësaj godine kanë gjetur vdekjen dy shtetas kosovar, vëllezërit Shemsedin dhe Isan Abazi, si dhe jane plagosur pronari Avdulla Osmani dhe bashkëshortja se tij, te cilët aktualisht janë në Spitalin e Traumës. Ndërtimi është realizuar pa studim gjeologjiko-sizmik, pa projekt konstruksioni dhe objekti ne tërësi, pa mbikëqyrje punimesh, pa zbatim te ndonjë projekti konkret te punimeve dhe me materiale ndërtimi te pa njohura lidhur me cilësinë e tyre, por per efekte te marrjes se lejes se ndërtimit dhe legalizimit, projekti është bere mbas realizimit te ndërtimit dhe per te përfituar nga kjo hapësire ligjore është siguruar ne dosje nje vërtetim sikur ndërtimi është bere ne vitin 1994 ndërsa per efekt te legalizimit jane mbajtur akte ne vitin 2005 dhe 2006, shkruan ‘BalkanWeb’.

Ne dosje thuhet se akti i kolaudimit është i vetëm nga ana sipërfaqësore, i cili është i domosdoshëm per aplikimin e investitorit për të marrë lejen dhe jo për kolaudimin e objektit me imtësi lidhur me qëndrueshmërinë. Nga ana e ndërtuesit ka ndërtuar pa leje objektin, duke shfrytëzuar hapësirën ligjore e ka legalizuar godinen dhe me pas ka kryer ndërtim shtese për te cilin ka aplikuar për leje per nje kat shtese, i cili nuk është legalizuar.

Veprimet e mësipërme te kryera prej shtetasit Avdulla Osmani lidhur me mosrespektimin e normave ligjore ne fushën e ndërtimit, të kryer me dashjen e tij atë te ndërtimit, krijimit te një pasurie e cila nuk i plotësonte kushtet teknike te qëndrueshmërisë. Avdulla Osmani dyshohet se ka kryer elementët e veprës penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”.