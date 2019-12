“Te gjithe e dine cili ministër bëri ndërhyrje për suita dhe orgji tek Kavalishenca në Durrës”

Diten e sotme policia ndaloi drejtorin Ahmet Doda dhe shefin e sigurisë së Kavalishencën e Durrësit, Kujtim Hasa, nderkohe per kete rast duket se ka nje denoncim te fortë në adresë të ish-kryeministrit Sali Berisha.

Berisha ka postuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut denoncimin e një punonjësi dixhital, i cili akuzon ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri se kishte bërë ndërtim pa leje në këtë shtëpi pushimi.

Sipas denoncuesit, këtë fakt e di i gjithë personeli i Kavalishencës dhe zona e Plepave dhe e ajo e Plazhit.

DENONCIMI TEK BERISHA

Narko ministria e brendshme fsheh gjurmet e krimit shteteror ne ndertesen e Konvaleshences!

Sajmir Trafiku kishte bere nderhyrje te thella per suita dhe orgjira!

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital. sb

Mirmengjes I ndertuar. Permbrem naten rreth ores 2 Edhe mbrem filloi pastrimi I inerteve fshehurazi te kovalishenca, obiekti u shemb per arsye sepse vet Saimir Tahiri beri ndertim pa leje Aty siper obiektit nderhy ri ne struktur per te bere suita per vete dhe banden e orgjive, prokuroria ne ate kohë filloi Nje procedim penal per te.

Por si gjithmonë u mbyll kete e di i gjithë personeli. Aty e di e gjithë policia ne Plepa dhe i gjithë mileti ne plazh. Nese te duhet info me shum me thuaj.