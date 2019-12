‘Saimiri beri suita’/ Berisha: Ja pse u shemb Kavalishenca ne Durres

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim në faqen e tij në Facebook, në lidhje me shembjen e ndërtesës së Kavalishencës në Durrës.

Sipas denoncuesit, kjo ndërtesë është shembur pasi në të janë bërë ndërhyrje të shumta gjatë kohës kur ministër i Brendshëm, ishte Saimir Tahiri.

‘Sajmir Trafiku kishte bere ndërhyrje te thella për suita dhe orgjira!’, shkruan ish-kryeministri.

Denoncimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha:

Narko ministria e brendshme fsheh gjurmët e krimit shtetëror ne ndërtesën e Konvaleshencës!

Saimir Trafiku kishte bere ndërhyrje te thella për suita dhe orgjira!

Lexoni denoncimin e punonjësit dixhital. sb

Mirmengjes I ndertuar. Permbrem naten rreth ores 2 Edhe mbrem filloi pastrimi I inerteve fshehurazi te kovalishenca , obiekti u shemb per arsye Sepse vet saimir tahiri beri ndertim pa leje Aty siper obiektit nderhy ri ne struktur per te bere suita per vete dhe banden e iorgive , prokuroria ne ate koh filloi Nje procedim penal per te Por si gjithmon u mbyll kete e di i gjith personeli Aty e di e gjith policia ne plepa dhe I gjith mileti ne plazh , Nese te duet info me Shum me thuaj