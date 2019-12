Parashikimi i motit për ditën e sotme, temperatura nën zero dhe bore

Meterologet thone se temperaturat do te jene ne renie diten e sotme.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga -1ºC deri në 07ºC, në zonat e ulëta nga 06ºC në 14ºC dhe në zonat bregdetare nga 11°C në 16ºC.

Era do të fryje në drejtim Verior-Verilindor me forcë valëzimi deri në 3-4 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu dhe dëbore në zonat e thella malore.

Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga -2ºC deri në 09ºC dhe në zonat e ulëta nga 02ºC në 11ºC.