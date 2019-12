Tropoje/ Sherr mes te rinjve, arrestohen 2 prej tyre

TROPOJË

Dy të rinj janë vënë në prangat e policisë në Tropojë, pasi kundërshtuar me dhunë punonjësin e policisë. Arrestimi i tyre u bë pasi, në bashkëpunim me njëri – tjetrin, gjatë kohës që janë shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Tropojë pas përfshirjes në një konflikt me disa persona të tjerë, kanë kundërshtuar me dhunë punonjësin e Policisë.

Njoftimi i plotë:

Kundërshtojnë me dhunë punonjësin e Policisë, arrestohen në flagrancë dy shtetas.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimet në Komisariatin e Policisë Tropojë arrestuan në flagrancë shtetasit:

– J. O., 21 vjeç, banues në Bajram Curri.

– M. N., 21 vjeç, banues në fshatin Lekurtaj, Tropojë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tropojë, për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”.