Per kete fundjave zgjidhni vendet malore, temperaturat zbresin nen zero

Gjatë paradites vendi ynë do jetë me vranësira dhe reshje shiu. Më të fokusuara reshjet e shiut do jenë në Jug të Shqipërisë.

Sipas Metoalb në zonat malore reshjet do të bien në formë dëbore.

Ndërsa gjatë mesditës dhe pasdites kushtet atmosferike do të përmirësohen gradualisht.

Temperaturat e ajrit mbeten të pandryshuara në mëngjes. Por temperaturat do të ulen në mesditë duke u luhatur nga -2°C deri në 15°C.

Era do fryjë lehtë në tokë dhe mesatare ne det me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi Verior-Verilindor duke krijuar në det dallgëzim 3 – 4 ballë.