Pasojat termeti/ Vasili nxjerr pamjet: Njerezit e pushtetit genjyen per Thumanen

Viktimat e Thumanes akuzojne.(VIDEO).Njerezit e pushtetit genjyen per Thumanen.Pse genjyen?Kush genjen,Kryetari i Bashkise apo Zv.kryeministri?Pse nuk i therret prokuroria keta?Pse nuk pyeten,hetohen,procedohen nga prokuroria?Apo kjo eshte "prokuroria qe duam" sipas rilindjes?Heshtja e prokurorise bashkefajesi e rende.Shiheni VIDEON flet vetë…..dhe ne te vertete eshte aq e thjeshte sa s'ka nevoje as per prokuror.

Gepostet von Petrit Vasili am Freitag, 13. Dezember 2019