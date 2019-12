Derbin Partizani-Tirana/ “Kontrolle te imtesishme”, Policia blindon kryeqytetin

TIRANË

Policia e Tiranës ka publikuar masat që ka marrë me qëllim garantimin e mbarëvajtjes së derbit të kryeqytetit mes Partizanit dhe Tiranës, sfidë kjo që luhet këtë të premte në orën 17:00, në stadiumin e ri “Air Albania Stadium”.

Me anë të njoftimit të shpërndarë për mediat, Policia e Tiranës thekson se disa rrugë në kryeqytet do të bllokohen, ndërsa paralajmëron qartë tifozët e të dyja ekipeve, që të ruajnë qetësinë dhe të ndjekin të gjithë hapat ligjorë.

Njoftimi i Policisë:

Masa për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë ndeshjes sportive “Derbi” që do zhvillohet në stadiumin “Air Albania”. Në zbatim të ligjeve të Policisë së Shtetit, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka hartuar planin e masave për mbarëvajtjen e sigurisë dhe rendit në aktivimin sportiv futbollistik Partizani – Tirana që do të zhvillohet në datën 13.12.2019, ora 17:00, në stadiumin “Air Albania”.

Masat e marra nga Policia e Tiranës konsistojnë në sigurimin e rendit dhe sigurisë publike, në të gjithë territoret jashtë stadiumit dhe në të gjitha rrugëkalimet. Policia kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e qarkullimit të mjeteve nga ora 16:00 deri në përfundim të aktivitetit, në segmentet rrugore që do të jenë të bllokuara:

Sheshi “Nënë Tereza”;

Pjesë të segmentit të rrugës “Lek Dukagjini”;

Rruga “Dervish Hima”;

Përreth stadiumit “Air Albania” ;

Do të kufizohen rrugëkalimet gjatë kohës së kalimit të tifozëve të Partizanit dhe Tiranës.

Po kështu kërkon mirëkuptimin e tifozëve të Sport Klub Partizanit dhe Sport Klub Tirana që të zbatojë kërkesat e mëposhtme:

Tifozët e Sport Klub Partizanit do të grumbullohen tek 21 Dhjetori dhe do të kalojnë në itinerarin për tek stadiumi “Air Albania” nga:

21 Dhjetori;

ura “Vasil Shanto”;

kryqëzimi i rrugës “Komuna e Parisit”,

rruga “Sulejman Delvina”;

Libri Univeristar;

Presidenca drejt për tek COIN;

Hyrjet tek tribuna N dhe E të stadiumit dhe anasjelltas;

Tifozët e Klub Sport Tirana do të grumbullohen te Teatri i Kukullave dhe do të kalojnë në itinerarin për tek stadiumi “Air Albania” nga;

Ministria e Brendshme, Pedonalja;

rruga “Xhorxh Bush”;

Ura e Elbasanit, rruga e “Elbasanit”;

Ambasada e SHBA-së;

Kthim në rrugën “Dervish Hima;

Kthim në rrugën “Sheh Ahmet Pazari”;

Tribuna “S” dhe kthim anasjelltas;

Policia garanton dhe siguron lëvizjen e tifozëve përgjatë rrugëkalimeve të caktuara dhe nuk do të lejojë grumbullim apo kalim të tifozëve jashtë itinerarit të caktuar. Policia e Tiranës kërkon mirëkuptimin e tifozerive respektive në zbatimin e detyrimeve të mësipërme, si dhe mirëkuptimin e qytetarëve për të evituar lëvizjen me automjete në segmentet rrugore të lartpërmendura në oraret e caktuara.

Do të ushtrohen kontrolle ndaj tifozëve para hyrjes në stadium për sende të kundërligjshme (si armë apo lëndë piroteknike etj ). Çdo tifoz duhet të jetë i pajisur me dokument identifikimi. Nuk do të lejohen të futen në stadium fëmijët nën moshën 16 vjeç, pa praninë e prindërit apo kujdestarit. Policia bën me dije se në rastet e prishjes së rendit dhe qetësisë publike do të ndërhyjë në ambientet e brendshme të stadiumit për rivendosjen e rendit dhe shoqërimin e shkelësve të ligjit në ambientet e Policisë për procedim penal apo administrativ. Ndaj shkelësve do të zbatohen me korrektësi dhe përgjegjësi kërkesat e akteve ligjore në fuqi.