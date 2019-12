Denoncimi, si i prishi kolonat e 6-katëshit në Durrës pronari i lokalit, e ndihmoi shefi i komisariatit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim të fortë që lidhet me një nga pallatet që u shemb në Durrës nga tërmeti, ku pati disa të vdekur.

Në adresë të Berishës, një polic dixhital denoncon me emra sipas tij dy përgjegjës për vdekjen e personave që jetonin në pallatin 6-katësh në qytetin bregdetar.

DENONCIMI TEK BERISHA

Akuzon autoret e vrasjeve nga pallati 6 katesh tek dy gjelat Durres!

Lexoni mesazhin e policit dixhital. sb

Mirmbrema Une jam punonjes i policise durres per me shume se 20 vite.Vrasjet qe kane ndodhur ne pallatin 6 katesh ne Durres tek dy gjelat Mbajne 2 emra. Ato jane pronari i lokalit barons Artur Tereziu dhe miku i ngushte i tije Shefi i komisariatit Durres Sajmir Duro.

Te cilet ne bashkepunim me njeri tjetrin prishen kollanat dhe traret mbajtes te ketij pallati per te zgjeruar lokalin e tyre.Te mos na flasin per veting policie per ne polict e thjeshte kur shefi jone rrin cdo dite me te akuzuarin me trafik droge dhe per vrasje Artur tereziu.

Ky i fundit eshte sponsori kryesor i familjes Duro. Prokuroria sherbimi informativ te verifikoje telefonatat drekat dhe takimet e tyre te perditshme.

Sajmir Duro eshte vrases sepse shfrytezoi postin per te shembur nen rrenoja dy nena, duke nderhyre si permetar i Vangjush Dakos per te mare nje Autorizim pacavure nga Vangjushi per te vrare njerez.