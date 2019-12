Ambasada e SHBA: Ne shenjester burgjet ku mbahen kriminelet me te medhenj

🇦🇱️ | Drejtoresha e Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara Julie Craven u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve Agim Ismaili për të biseduar mbi planet e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur reformën e burgjeve në Shqipëri. Me në investim fillestar prej 920,000 dollarë, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit dhe Luftës ndaj Drogës do të ndërtojë programe që do shënjestrojnë burgjet ku mbahen disa prej kriminelëve më të mëdhenj. Investimi i Shteteve të Bashkuara do të forcojë aftësinë e personelit të burgjeve për të ndalur dhe shkatërruar aktivitetin e paligjshëm pas hekurave dhe do të aktivizojë procese për të luftuar korrupsionin në sistemin penitenciar. #ShBANdihmonShqiperineTeLuftojeKorrupsionin

🇺🇸️ | The U.S. Embassy’s Director of International Narcotics and Law Enforcement (INL) Julie Craven met with the General Director of Prisons Agim Ismaili to discuss U.S. plans to support Albania’s prison reforms. With an initial investment of $920,000, INL will build programs targeting prisons that house some of the most serious criminals. The U.S. investment will bolster the prison staff’s ability to disrupt and dismantle illicit activity behind bars and will automate processes to counter corruption in the corrections system. #USAHelpingAlbaniaFightCorruption