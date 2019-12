Rrefimi i dhimbshem: Burri i pare ishte i martuar me dy femije, i dyti iku pa e ditur qe isha shtatzene

“Historia ime” ka sjellë ditën e sotme historinë e dhimbshme të një gruaje, e cila u martua në moshën 33-vjeçare me një person që e njohu përmes vajzës së xhaxhait.

Kushtet e vështira ekonomike nuk e lejuan të bënte dasmë, por përveç kësaj, bashkëshorti nuk bëri as celebrim me të. Rastësisht, Klodiana Balliu mëson se ai ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë. E mbetur pa asnjë zgjidhje dhe shtatzënë, ajo vendos të qëndrojë me të, por krejt papritur ai e braktis dhe largohet drejt Greqisë.

Mendoi të abortonte fëmijën, por prindërit e saj nuk e lejuan. Ata i ofruan mbështetje dhe përkrahje në periudhën e vështirë që ishte duke kaluar. Klodiana vendosi të rifillojë jetën. Merr djalin dhe me ndihmën e një shoqeje vendos të vijë në Tiranë, gjen një punë dhe njihet me një tjetër person. Pas një viti lidhje e prezanton me familjen, por zbulon se ai kishte probleme me zemrën dhe kishte kryer një operacion.

Një natë, ai dehet dhe fillon të ushtrojë dhunë ndaj saj, gjë që e detyroi Klodianën të shkonte në polici dhe të merrte urdhër mbrojtjeje. Pas këtij veprimi, ai largohet, por pa e ditur që do të bëhej baba. Një shoqja e saj i tregon që Klodiana lindi vajzë, ai i shkruan një mesazh dhe i thotë amanet vajzën. Që nga ajo ditë, Klodiana nuk di më asgjë për të. Sot është e vetme me dy fëmijët e saj, djalin 6 vjeç dhe vajzën vetëm 6-muajshe. Jeton sëbashku me prindërit, në kushte tejet të vështira ekonomike.

Klodiana: Unë jam 40 vjeç dhe jam nga një fshat i Pogradecit.

Mirela Milori: Si ka qenë fëmijëria jote?

Klodiana: Fëmijëria ime ka qenë shumë e hidhur, kam vuajtur, pasi jam rritur në një familje fukarallëku, me një nënë të sëmurë. Vitet kalonin dhe unë vendosa të bëj si të tjerët, të fejohem. Më lidhi një gocë e xhaxhait tim. Ai kishte qenë i martuar me 2 fëmijë. Në fakt ai nuk më tregoi për lidhjen që kishte pasur. E vazhduam lidhjen një vit, erdhi më kërkoi tek babi. Dhe babi ngaqë ishte fukara, më dha pa dasmë.

Mirela Milori: Ti sa vjeç ishe kur vendose të fejoheshe?

Klodiana: 33 vjeç, se nuk kam as vëlla dhe as motër dhe babi e donte brenda.

Mirela Milori: Si u njohe me këtë njeri?

Klodiana: Goca e xhaxhait tim m’u bë sebep. Kjo i dha numrin e telefonit tim dhe flisnim në telefon, pastaj bëmë një takim. Aty erdhi dhe ish-bashkëshortja e tij në lokal, ku po pinim bashkë kafe me të. I thashë kush është kjo? Nuk më tregonte gjë.

Mirela Milori: Erdhi në tavolinë?

Klodiana: Unë isha me të në tavolinë dhe erdhi dhe ajo. Më tha: Ai nuk më mbajti mua do të mbaj ty… Kush është kjo? – i thashë. Vendosa të ikja. I thashë në telefon: Ajo ishte gruaja jote? Më tha: Jo lëre mos ia var, se ç’është ajo. Kaluan 2-3 muaj nuk i fola në telefon. Pastaj tentoi sërish, i tha gocës së xhaxhait tim dhe vendosa ta pranoj prapë. Nuk kishim lekë të bënim dasmë, më mori. Nuk ishte shumë i ngrohtë me mua, më mbante mbyllur, ishte shumë xheloz. Muajt kalonin. Pas 6 muajsh erdhi ajo gruaja që ishte në lokal. Ai më tha është qiraxhiu. Pastaj erdhi djali dhe i tha babi, aty më ranë pjatat siç i kisha në dorë.

Mirela Milori: Pra e mësove që ishte i martuar dhe kishte dhe 2 fëmijë?

Klodiana: Po! I them më jep një kartë që ta di, je apo jo i ndarë? E marr babin në telefon dhe i them kështu. Babi më tha s’kam çfarë të të bëj aty të dhamë, aty të rrish. Prindërit s’më mbanin dhe vendosa të rri aty. Ai s’bënte as celebrim me mua. Prit më thoshte.

Mirela Milori: Fole me të për drejtimin që do të merrte familja juaj?

Klodiana: Qetë dhe qetë thoshte, ta mbyllim me kaq dhe të mbaj dhe atë, edhe ty. Më dha një letër që s’kishte as ndarje, asgjë, thjeshtë të më bindte mua që ishte ndarë. I them të bëjmë celebrimin, ai merr çantën dhe ikën në Greqi. E marr babin të telefon dhe i them: Babi ai nuk do të bëj celebrimin iku në Greqi. Unë s’kam çfarë të bëj, vetëm të vras veten.

Mirela Milori: E dije që ishe shtatzënë në atë periudhë?

Klodiana: Po!

Mirela Milori: Ia kishe thënë atij?

Klodiana: Po, por atij nuk i interesonte. Babi më tha hipi fugonit dhe hajde në shtëpi, zëre se pata një fëmijë tjetër, mos e vri mendjen. Shkoj aty dhe kam kaluar një depresion të madh. Vendosa ta abortoj fëmijët, por prindërit s’më lanë. E mbajta dhe djali më ka sjellë deri sot në këtë jetë. Qëkur kam shkuar aty, babi m’i ka rritur fëmijët.

Mirela Milori: Kishe kontakte me bashkëshortin?

Klodiana: Jo u shkëputa nuk e di ku është.

Pas 3 vitesh, Klodiana vendos të largohet me djalin nga familja e babait që të mos i bëhej më pengesë dhe të niste sërish jetën. Vendos të vijë në Tiranë dhe njihet me një tjetër person, i cili nuk i tregon se kishte probleme me zemrën.

Klodiana: Vazhdova një vit me të, më njohu me familjen e tij dhe pastaj shkuam tek familja e babit tim, për ta bërë lidhjen tamam. Kemi qëndruar 3 muaj në fshatin tim. Kur u la në shtëpia ime, pashë që kishte bërë një operacion nga zemra. Më tha tani kam për ta hequr atë dhe për të vënë bateri. I thashë po ç’të bëj unë tani, keq me të parin, keq me ty se si dihet sa është jeta? I ka Zotit ditët më tha, nuk i ke ti.

Mirela Milori: Nuk ta kishte thënë këtë?

Klodiana: Jo e zbulova rastësisht tek shtëpia ime. I them babit: Më tha nuk u dogje me të parin, koka të plastë më tha, çfarë të duash bëj. Megjithatë e pranova, por babi me mamin s’donin. Një natë piu aty tek lokali i fshatit, u zu me ca djem nga fshati, erdhi në shtëpi po thërriste, më kërcënonte, më jep thikën, do të vras, do të bëj… Ooo i thashë po ti një vit s’u tregove kështu, si u shndërrove në këtë njeri? Aty kërkoi dhe ilaçet e tij, se dija që pinte ilaçe. Jo vetëm për zemrën, por edhe dy ilaçe të tjera, një për prishje gjaku dhe një për prishje truri… Më kërcënoi dhe mora policinë e Pogradecit në telefon.

Mirela Milori: Sa vazhdoi?

Klodiana: Që në orën 12 deri në 6 të mëngjesit, e gdhiva me kërcënimet e tij… Shkova në polici dhe më dhanë një urdhër mbrojtje një vjeçare. I them ngrihu ik se s’mund të qëndroj më me ty. Nuk e mori vesh që isha shtazënë. Unë bëra testin, isha 6 muaj shtatzënë. Shoqja ime i tregon me anë të Facebook-ut, që unë isha shtatzënë.

Mirela Milori: Kur linde ti, ky kishte ikur?

Klodiana: Iku që atë natë ai.

Mirela Milori: Lind vajzën ti ndërkohë?

Klodiana: Po!

Mirela Milori: Ndonjë kontakt me të?

Klodiana: Mbas 6 muajsh jo, kur i tregoi shoqja ime më shkroi në mesazh amanet vajzë. A ka vdekur a jo, nuk e di.

Mirela Milori: Kur ta ka shkruajtur?

Klodiana: Para 6 muajsh. Më tha amanet vajzën. Do të ndërroj baterinë. A do shpëtoj, a s’do shpëtoj…

Mirela Milori: Ku jeton ti tani?

Klodiana: Tek prindërit, ku të shkoj me dy fëmijë? Vetëm një asistencë kam. Shyqyr që kam prindërit. Prindërit më kanë dalë heronj.

Mirela Milori: Djali sa është?

Klodiana: Djali është 6 vjeç, vajza 6 muajshe.

Mirela Milori: Si e ke marrëdhënine me njerëzit në fshat?

Klodiana: Nuk më duan, më përbuzin, më shajnë.