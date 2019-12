Marku perpalset me ish-ministren: E keni bere Kuvendin si furgon

TIRANË

Pedagogu i gazetarisë, Mark Marku ka replikuar me një gjuhë të ashpër në Komisionin e Medias me ish-ministren e Kulturës, Mirela Kumbaro në lidhje me projektligjin “anti-shpifje”.

Pedagogu theksoi se ligji që maxhoranca tenton ta kalojë në Kuvend bie ndesh me lirinë e medias dhe cenon rëndë interesin publik. Gjatë debatit, ish-ministrja braktisi komisionin duke i kërkuar Markut të tregojë kujdes në aspketin etik.

Debati në Komision:

Marku: Mos bëni ligje kot, sepse pavarësisht se ju bëni ligj dhe ne do ta vazhdojmë rezistencën. Ky ligj do të jetë vetëm një ligj thjesht në letër nëse e bëni, por ama do të jetë në turpin e atyre që e bëjnë. Shkel thellësisht lirinë e medias. Vetërregullimi dhe normat rregulluese janë qartësisht të ndara nga normat ligjore.

Marku: A ka mundësi se nuk kam ardhur në furgon!

Kumbaro: A ka mundësi zonja kryetare për procedurë?

Kryetarja: Jo, po flet Zoti Marku nuk ka përse

Kumbaro: Jeni në shkelje të rregullores

Marku: Pak edukatë, se je pedagoge. Nuk kam ardhur në furgon, po deshe dëgjo, po deshe dil. E keni bërë Kuvendin si furgon dhe doni ta bëni edhe median si furgon

Kumbaro: Qetësonin dhe ruani etikën

Marku: Më tregon edukatën. Po fole unë do ngrihen dhe do u bëj thirrje kolegëve të ikim

Kumbaro braktis komisionin…..