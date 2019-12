Ironia e Manjanit: Godinat i rrezoi korrupsioni i opozites dhe parashikimi i Metes

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani përmes një postimi në ‘Facebook’ nuk i ka kursyer ironitë sa i takon situatës pas tërmetit. Në këtë linjë, Manjani shkruan se godinat që ranë nga tërmeti i rrëzoi korrupsioni i opozitës dhe parashikimi i presidentit Ilir Meta.

Po ashtu ish-ministri pohon se javën që vjen qytetarët do të binden se nuk ka pasur fare tërmet.

MESAZHI I MANJANIT

Bëni qejf edhe këtë jave, se javën tjetër do bindeni të gjithë që ska patur tërmet.😀😀😀

Godinat e rëna i rrëzoi korrupsioni i opozitës dhe parashikimi i Ilir Metës.

Kush nuk bindet me këtë logjikë, të shkojë me këmbët e veta në polici. Ti bëjë ca ditë izolim. Burgu është bërë si ushtria, për t’u bërë është!!!

Fjala nuk ban mort, por sot t’fut burg!