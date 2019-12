Basha me banoret e Plazhit: Fondet jane te shqiptareve, jo te oligarkeve

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është kthyer sërish në zonë e Plazhit në Durrës ku ka takuar nga afër banorët e prekur nga tërmeti. Këta të fundit i janë ankuar Bashës se qeveria i ka braktisur dhe s’u ka dhënë asnjë ndihmë. “Banesa ime është e pabanueshme, por askush nuk ka ardhur prej 10 ditësh të na thotë çfarë të bëjmë”- tha një grua e moshuar. Ndërkohë, të njëjtin shqetësim kishin dhe disa banorë të tjerë, të cilët ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje për banesat e tyre. “Pronari i firmës sillet rreth e rrotull, dhe nuk na thotë asnjë fjalë, ndërsa lekët na i ka marrë një më një.” -thotë dikush tjetër. Ndërkohë, lideri i PD-së tha se tashmë duhet të transferohen fondet, pasi nuk ka gjendje emergjence pa para.

“Kjo situatë e pasigurisë është e papranueshme, sepse po hyjmë në javën e tretë. Duhet të ketë qartësi se çfarë po ndodh dhe qartësia fillon me vlerësimin e çdo banese. Pa vlerësuar banesat, ju nuk mund të keni qartësi. Tani këta duhet të transferojnë fondet, se s’ka gjendje emergjence pa fonde. Të marrin ato 150 milionë dollarë të oligarkëve dhe t’i kalojnë në dispozicion të situatës së tërmetit. Shumë pak familje mund të jenë në gjendje të bëjnë diçka vetë, të tjerëve ky tërmet u ka marrë gjithçka. u ka marrë pasurinë e një jete. Shteti është i shqiptarëve. Fondet janë të shqiptarëve, buxheti është i shqiptarëve, nuk është as i oligarkëve, nuk është as i Edi Ramës.” -theksoi kreu i opozitës.

Mes banorëve që ndau shqetësimin e saj ishte dhe një nënë e dy fëmijëve, e cila u shpreh se askush nuk i ka dhënë një përgjigje për shtëpinë. “Vetëm se nuk kemi fjetur tek bashkia. Nuk vjen njeri të thotë çfarë të bëjmë. E kam shtëpinë me certifikatë, me taksa, me të gjitha. I jam përgjigjur shtetit një më një”. Pasi dëgjoi shqetësimet e tyre, Basha tha se është neglizhencë totale nga ana e shtetit fakti që këta banorë nuk dinë se ku të flenë. “Ky është dështim i shtetit dhe i kësaj qeverie, sepse kemi hyrë në javën e tretë dhe ju nuk dini se ku të flini. Kjo është e papranueshme. Edhe në javën e dytë është e papranueshme për një shtet të mirëpërgatitur, por javën e tretë, kjo është neglizhencë, ky është dështim total. Është dështim kriminal dhe faturën e paguani ju. Kemi vetëm shfaqje nga mëngjesi deri në darkë.- pohoi ai.

“Kur është bërë ky pallati ishte 8+1, tani është bërë 12. Është ndërtuar në vitin 2014 dhe avancoi për 1 vit, se është 3D-ja”, tha një banor, duke iu referuar kompanisë së kryetarit të asaj kohe të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. “Çfarë përgjegjësie do të mbajnë këta njerëz që ne jemi jashtë, që I kemi blerë sa frëngu pulën dhe bie faqja e murit pa problem, sikur është fletë libri. Ne duam që ata që kanë ndërtuar të japin llogari para prokurorëve, para shtetit dhe të ndërtojnë banesën.”- u shpreh i revoltuar një banor tjetër.

Zoti Basha u shpjegoi banorëve se kush e ka përgjegjësinë për cilësinë e dobët të pallateve të ngritura atje.