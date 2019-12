Rovena Dilo dhe Hit Man i kthehen Mustafa Nanos!

Në emisionin e tij “Provokacija”, Mustafa Nano thumboi këngëtaren Rovena Dilo për bashkëpunimin e saj me Hit Man dhe Rolla në “Këngën Magjike”.

Nano tha ndër të tjera se kënga e tyre e titulluar “Cinderella” kishte një tekst mizerabël.

Deklaratës së tij i është përgjigjur Hitman, përgjigjia e të cilit ka marrë edhe pëlqimin e Rovena Dilos.

“Mustafa Nano na paska bër një analizë mbi këngën Cinderella.

Ky Mustafai po na flet për tekste këngësh, kur nuk e ke as idenë më të vogel ca ndodh me muzikën botërore

Ske faj Mustafa se gjith kohen je i zën duke lepir sa lart posht “PARTINË MËMË që të hedhin ndonjë kockë.

Mustafa, muzika ka ndryshuar nuk është ajo që degjoje në kohen e xhaxhit. Mustafaështë muzik clubi kjo e Cinderella-s, është muzik per rinine, nuk është muzik qebaptoresh që frekuenton ti.

Nuk është një pacavure si ai emisioni jot që sot e mora vesh qe ekzistonte. Show Mani i dështuar po na flet për Shqipërinë e vlerat shqiptare ama në të vërtetë emisioni ku ai na bëri analizen titullohet PROVOKACIA (Serbisht)

O Zot…!Ja ky i bën Rovena Dilos dhe Hit Man & Rolla, analize ahahahahah. Mustaf je dështak në cdo lloj aspekti, në cdo fushë që je angazhu ti ke deshtu askush nuk ka respekt për ty o i mjer. Ti do na bësh analizen ne ????😂😂😂😂😂😂😂”- i shkruan Hit Man.

Nuk ka munguar edhe komenti i Rovenës, e cila e mbështet publikisht reperin.

“Hahahaha e ke myt Hitman ! O shqiptar i bukur dhe i pastër !”-i shkruan ajo.