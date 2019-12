Presidenca reagon ndaj Dovranit: Do te bashkepunojme me prokurorine

Reagim i Zëdhënësit të Presidentit të Republikës, z.Tedi Blushi

11 dhjetor 2019

I pyetur nga mediat lidhur me deklaratat e z.Dvorani, zëdhënësi i Presidentit të Republikës, z.Tedi Blushi sqaron se:

Nga një dhunues me dashje i Kushtetutës dhe i ligjit, i mirëdokumentuar, i provuar dhe përsëritës në shkeljen e tyre, nuk presim asnjë reflektim publik.

Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me organin e akuzës për të vendosur drejtësinë në vend.

Ky proces do të jetë i hapur dhe transparent për opinionin publik vendas dhe ndërkombëtar, për të ndaluar kapjen totale të institucioneve të drejtësisë, përmes kapjes së Gjykatës Kushtetuese, institucionit më të rëndësishëm që garanton funksionimin e shtetit të së drejtës në Republikën e Shqipërisë.