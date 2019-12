Plagoset rende me sende te forta 34 vjeçari, shpallet ne kerkim dy persona

Një 34 vjeçar është dhunuar me sende të forta ditën e sotme në fshatin Varen të Kukësit, duke mbetur i plagosur rëndë.

Shkak për këtë ngjarje është sherri midis tre personave paraditen e sotme.

Sipas policisë dy persona me inicialet D.B. dhe U.B. pas debatit të fortë verbal dhunuan me sende të forta 34-vjeçarin me inicialet L.L.

I dëmtuari po merr mjekim në spitalin e Kukësit dhe sipas policisë ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe kapjen e autorëve.