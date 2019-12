Para takimit me Mustafen, Albin Kurti flet me bindje: Nuk ka pengese qe s’do kalohet

Lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti para takimit të sotëm me kreun e LDK-së, Isa Mustafa u shpreh i bindur se nuk do të ketë asnjë pengesë, përshirë postin e presidentit që nuk do të tejkalohet me LDK-në për të formuar qeverinë e ardhshme, pas zgjedhjeve të 6 tetorit. Pretendenti për kryeministër pas takimit me disa prej sindikalistëve tha se populli ka votuar për ndryshime dhe nuk ka asnjë zgjidhje tjetër, pos koalicionit VV-LDK, raportojnë mediat kosovare.

“Unë jam optimist se do t’i tejkalojmë të gjitha diferencat e vogla. Në njërën anë ekziston mirëbesimi ynë, në anën tjetër po ashtu dhe dëshira e madhe për ndryshime politike në vendin tonë. Sa i përket rezultateve konkrete nga këto bisedime, natyrisht se do t’iu njoftojmë atëherë kur do t’i kemi ato. Por mos dyshoni në suksesin e plotë të formimit të koalicionit qeverisës se populli me 6 tetor ka vendosur për ndryshime dhe qe besa me zgjedhjet e tij nuk na ka lënë zgjedhjeve neve. Do të bëhet VV-LDK, sepse kështu ka dashur populli… s’ka pengesë që nuk e tejkalojmë”, tha ai.

Për takimin e sotëm, Kurti tha se do të vazhdojnë negociatat aty ku kanë mbetur në ndarjen e përgjegjësive në ekzekutiv. Sot rreth orës 17:00 në ambientet e Kuvendit të Kosovës pritet të takohen Kurti-Mustafa pas një pauze dhjetëditëshe ku u shpërfaqën dallimet për disa nga postet ministrore dhe postin e presidentit.