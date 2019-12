Ngjarje e rëndë në Korçë, i riu sulmohet me sende të forta në një lokal

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ne oret e mbrëmjes në qytetin e Korçës. Një i ri është plagosur me sende të forta në një lokal.

Sipas policise, mesohet se nje person është paraqitur në një lokal të qytetit me dëmtime në kokë. Policia bën me dije se personi i gjymtuar dyshohet se është gjuajtur me sende të forta në një nga baret e qytetit.

I plagosuri është në gjendje të rëndë, ndërsa dëshmia e tij mbetet ende e paqartë për policinë. Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po heton rastin.