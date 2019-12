Luana eshte fejuar? Ja si qendron e verteta

Ditët e fundit në internet po qarkullon një lajm ku thuhet se Luana Vjollca është fejuar.

Shkak për këto lajme u bë një foto e moderatores, ku shfaqej mjaft seksi e veshur me të bardha. Veshjen e kishte kombinuar me bizhuteri elegante dhe në sy binte unaza me gur blu në gishtin e martesës.

Të gjithë mendua se ajo kishte çuar lidhjen me Krenarin në një tjetër stad, por duket se asgjë nuk është e vërtetë.

“News 31”, shkruan se ky është thjesht një aksesor që Luana e ka vendosur për puntatën e së shtunës. Luana nuk ka ndërmend të fejohet për momentin, pasi është duke u fokusuar maksimalisht tek karriera e saj dhe televizioni.

Luana dhe Krenari kanë një lidhje disavjeçare, megjithatë për momentin kanë dëshirë të qëndrojnë edhe për pak kohë ‘beqarë’.