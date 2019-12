Kurbin/ Qytetari “perplaset” me Ramen: “Nuk jam oligark, jam shqiptar”

Pas Mamurrasit, kryeministri Edi Rama ka shkuar në Kurbin ku ka takuar të tjerë banorë të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit të cilët u janë dëmtuar edhe banesat.

Njëri prej qytetarëve i ka treguar dhe biznesin e tij që është dëmtuar nga tërmetet. Aty Rama i thotë me shaka së qënkeni fis oligarkësh.

Qytetari: Jo nuk jam oligark, jam shqiptar.

Rama: Po nuk është fjalë e pisë ajo, se më the që gjithë fisi ka dyqane prandaj të them me shaka.