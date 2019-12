Kualifikohen Juve, Real e PSG, Bayern mposht Tottenhamin

Ekipet e Real Madrid dhe PSG janë dy ekipet e grupit A që u kualifikuan për në raundin e mëtejshëm të Uefa Champions League.

Francezët e PSG fituan në shtëpi përballë Galatasaray me shifrat 5 me 0. Ndërsa Real fitoi me shifrat 1 me 3 përballë Clube Brugge.

Kualifikim arrti dhe Tottenham I cili dhe pse u mund nga Bayern Munchen me shifrat 3 me 1, arriti të siguronte një biletë për në raundin pasardhës.

Ndërsa në grupin D, dy ekipet që do vijojnë aventurën në Champion është Juventus dhe Atletico Madrid.