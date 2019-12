Banori i ankohet Ramës: Këta të rinjtë ‘luajnë’ natën, sa janë fejuar

Kryeministri Edi Rama ishte në Mamurras ku pa nga afër gjendjen e banorëve në çadër, por në njërën prej tyre u përball me një ‘mur’ të improvizuar brenda çadrës ku po jetojnë që prej 26 nëntorit.

Kryefamiljari u ankua se të rinjtë nuk rrinë dot të ‘qetë’ natën pasi djali sapo ishte fejuar, ndërsa nuk munguan batutat dhe të qeshurat.

Dialogu i kryeministrit me familjen

Burri: Andej rri çuni, këtej rri nëna me babën

Rama: Po mirë sistemoni një çikë pse janë ato në mes?

Burri: Jena nda në darkë!

Rama: Keni vënë mur për t’u ndarë nga njëri-tjetri. O Zot, pse ça do bëjnë këta?

Burri: Luajnë natën këta, janë të rinj!

Rama: S’ka pse të luaj në çadër, të dalë në fushë, o Zot

Djali: Prej hallit, ça me ba…

Rama: Zgjidhe se nuk mund të rrijë nëna me babën në një cep se do ti të luash natën

Djali: Po unë ça të bëj! Sa u fejova ra tërmeti…

Rama: Nuk rri dot pa lujtë eeee. Tërmet jashtë, tërmet brenda, o Zot….

#TiNukDoJeshKurrëVetëm Kurbin, Fushë-Mamurras – Aty ku po mbaron sistemimi në çadrat dimërore dhe ku në trojet e shtëpive të rrënuara do të ndërtohen shtëpi të reja, shumë më të mira se ato që ishin

#TiNukDoJeshKurrëVetëm Laç, Kurbin – Aty ku do të shembet i gjithë blloku me 150 apartamente të dala jashtë përdorimit dhe do të ndërtohet një lagje e re model për të gjitha familjet e prekura, si edhe për Laçin që duam