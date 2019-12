Si te hiqni ne pak sekonda aromen e keqe te hudhrave nga duart

Hudhra është e shijshme dhe i shton një shije fantastike pjatave tuaja të preferuara. Sidoqofte era e saj që na ngelet nëpër duar nuk është diçka edhe aq e këndshme. Ajo mund të qendrojë me orë të tëra edhe pse kemi mbaruar gatimin apo edhe pas herëve të shumta që kemi larë duart me detergjent.

Atëherë si t’ia bëni për ta eliminuar?

Metoda e parë

Fillimisht lani duart me sapun. Sapo t’i keni shkumuar duart, lëreni sapunin mënjanë dhe mbani në duar një lugë gjelle. Fërkoni duart me të në ujë të rrjedhshëm të ftohtë. Materiali i lugës, prej çeliku ose inoksi neutralizon erën e hudhrës në duart tuaja.

Metoda e dytë

Spruconi në duart tuaja lëng limoni. Agrumet si limoni janë të shkëlqyera në neutralizimin e aromave si për shembull të hudhrës. Do ta shikoni që era jo e këndshme do të largohet brenda pak minutave.

Metoda e tretë

Fërkoni duart me kafe.

1 lugë gjelle kafe turke fërkojeni tek pëllëmbët dhe mes gishtërinjve tuaj. E mbani për 2-3 minuta dhe në fund i shpëlani duart me ujë të ngrohtë. Do të shikoni që era e hudhrës, do të jetë zëvendësuar me erën e këndshme të kafesë.