Mediat e Izraelit: Rama pershendet ndihmen e ekspertëve tane

Një nga mediat më të rëndësishme të Izraelit “The Times of Israel” ka shkruar një artikull në lidhje me ndihmën që ekspertët izraelitë kanë dhuruar për situatën pas tërmetit të fuqishëm 6.4 ballë që tronditi Shqipërinë.

Media e vendit izraelit shkruan se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka falënderuar të gjithë ekspertët izraelitë që kanë mbërritur në Shqipëri pas tërmetit të fuqishëm.

“Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të hënën përshëndeti punën e inxhinierëve izraelitë që kanë ardhur në vend për të ndihmuar në pasojat e një tërmeti shkatërrues që shkatërroi mijëra ndërtesa. Izraelitët janë në mesin e shumë ekspertëve dhe inxhinierëve të huaj që kanë mbërritur në Shqipëri, për të përcaktuar nëse ndërtesat e dëmtuara janë të banueshme më apo jo. Të hënën, Kryeministri shqiptar Edi Rama ishte në qytetin portual perëndimor të Durrësit, duke inkurajuar banorët që të kenë besim në punën e inxhinierëve. Durrësi dhe Thumana ishin dy zonat më të goditura nga tërmeti. Këta janë ekspertë nga Izraeli dhe janë numër një”, deklaroi Edi Rama përpara një banori, që kishte hezituar të hyjë në apartamentin e tij. “Inxhinieri nga Izraeli tha se ju duhet të rrini në shtëpinë tuaj, pasi banesa ka qenë e fortë dhe i ka rezistuar goditjes nga tërmeti”, i tha kryeministri – banorit.

Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale, kryeministri në detyrë i Izraelit Benjamin Netanyahu shpërndau falënderimin e Ramës për të dhe për ekspertët e shtetit izraelit. “Bibi, të përshëndes nga Durrësi. Jemi këtu me djemtë tuaj fantastikë. Ata po bëjnë një punë të shkëlqyeshme duke qetësuar njerëzit dhe duke iu thënë atyre nëse duhet të vazhdojnë të jetojnë në banesa ose jo”, ka shkruar Rama duke iu referuar Netanyahut me pseudonimin e tij. Netanyahu iu përgjigj: “Faleminderit mik për fjalët e tua të ngrohta”.

Benjamin Netanyahu shkroi në Twitter se Izraeli është me Shqipërinë në këto kohë të vështira. Forcat e Mbrojtjes së Izraelit thanë se ekipi përbëhet nga 10 trupa të rregullt dhe rezervë, të udhëhequr nga Komanda e Frontit të Brendshëm të ushtrisë dhe të ndihmuar nga Ministria e Jashtme. Ekspertët nga Izraeli kanë një eksperiencë të madhe në fatkeqësitë nga tërmetet që kanë rënë në shtete të ndryshme të botës. Ekspertë nga Izraeli kanë qenë në tërmetet që kanë goditur Meksikën dhe Brazilin.

Izraeli ka pasur marrëdhënie të ngushta me Shqipërinë, një komb me shumicë myslimane në Evropën Jugore, pasi marrëdhëniet diplomatike u krijuan zyrtarisht në 1991. Të dielën, Rama ishte në Stamboll për t’u takuar me Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan dhe biznesmenë turq dhe arabë për të kërkuar ndihmë. Inxhinierët turq janë tashmë në Shqipëri ku po përgatiten për ndërtimin e 500 shtëpive. Vende të tjera që dërguan inxhinierë përfshijnë Greqinë, Italinë, Shtetet e Bashkuara, Francën, Bullgarinë dhe Rumaninë.

Tërmeti me madhësi 6.4 me madhësi më 26 nëntor vrau 51 njerëz dhe plagosi më shumë se 3000 të tjerë. Më shumë se 11,000 ndërtesa u dëmtuan dhe rreth 13,000 njerëz u lanë pa strehë. Shumë prej tyre kanë gjetur strehim në hotele, ndërtesa publike, tenda, tek të afërm ose në Kosovën fqinje. Qeveria tha të hënën se, nga rreth 6,000 ndërtesa të kontrolluara me një numër të inxhinierëve strukturorë, rreth 2.450 nuk mund të përdoren për të jetuar ose punuar, dhe 460 duhej të prisheshin. Dyzet e tre ndërtesa tashmë janë shkatërruar. Shkolla rifilloi të hënën në Durrës dhe në kryeqytet, Tiranë, por më shumë se 10,000 fëmijë duhej të zhvendoseshin në shkolla në vende të tjera.

Shqipëria ka kërkuar ndihmë financiare ndërkombëtare për rindërtimin. Qeveria ka caktuar 13 miliardë lekë (117 milion dollarë) për rindërtim, ndërsa 7 donacione të tjera janë mbledhur nga dhurimet vullnetare. Tirana është zotuar të përfundojë rindërtimin e zonave të goditura nga tërmeti brenda vitit 2020.