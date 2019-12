Kryeministri holandez: Shqiperia nuk eshte gati per ne BE, Maqedonia e Veriut po

Kryeministri holandez Mark Rutte tha per te përditshmes malazeze Pobjeda, se Shqipëria aktualisht nuk është gati të hapë negociatat me Brukselin, ndërsa Maqedonia e Veriut është afër këtij qëllimi.

“Holanda nuk është kundër zgjerimit të BE, por vendet duhet të jenë të gatshme si Mali i Zi kur filloi negociatat. Ne nuk besojmë se Shqipëria është gati të fillojë bisedimet me BE në këtë kohë; dhe për sa i përket Maqedonisë së Veriut, ajo është më afër këtij qëllimi”.

I pyetur nëse viti 2025 është një afat realisht real për hyrjen e një prej vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, Rute u përgjigj se pranimi në Union deri në një datë të caktuar nuk është qëllim në vetvete.

Ai shtoi se disa nuk e donin ndarjen e procesit të negociatave të Brukselit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

“Disa të tjerë nuk e dëshirojnë atë, kjo është arsyeja pse në mbledhjen e fundit të Këshilli Evropian, ne vendosëm të mos përparojmë në hapjen e negociatave me këto vende.”

Rute tha se Holanda nuk ka asgjë kundër zgjerimit të BE, “por duhet të sigurohemi që t’i përmbahemi rregullave dhe se gjithçka duhet të jetë e rreptë dhe e drejtë.”

Ministri i jashtëm holandez Stef Blok tha në seancën e fundit të Këshillit të BE-së se vendi i tij do të pranonte t’i jepte “dritë jeshile” vetëm Maqedonisë së Veriut kur ai vend të përmbushë kushtin e fundit.

Sa i përket Francës, ajo kërkon hapjen e negociatave midis BE-së dhe Maqedonisë së Veriut duke miratuar një metodologji të re në procesin e negociatave.

Zyrtarët e Parisit thonë se korniza aktuale është shumë e gjatë dhe tepër e ndërlikuar, dhe se qasja duhet të ndryshohet, sepse ajo aktuale nuk përputhet me situatën reale në vendet negociuese. Sidoqoftë, Franca nuk ka dhënë informacion specifik se çfarë duhet të mbulojë metodologjia e re, dhe fillimi i saj zyrtar pritet në pranverën e vitit 2020.