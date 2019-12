Berisha: Procesi politik Salianji-Olldashi, nje kushtrim per shqiptaret

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas kërkesës së prokurorisë për të dënuar ish-deputetin e PD-së, Ervin Salianjin dhe gazetarin Jetmir Olldashi.

‘Procesi politik Salianji-Olldashi i krye kreut te meduzes Edvin Mafia, një kushtrim për shqiptarët!

Te dashur miq, sot krye kreu i meduzes se narkoshtetit Edvin Kristaq Xhelati zgjodhi gjendjen e Fatkeqesise Natyrore dhe urdheroi fallangat e tij te KÇK te droges, bandave dhe krimit te kerkojne ne nje farse kriminale politike denimin me 1 vit e 6 muaj per Ish deputetin Ervin Salianji dhe nje vit heqje lirie per gazetarin e njohur investigativ Jetmir Olldashi.

Edvin Kristaq Xhelati urdheroi sot fallangat e tij te KÇK te denojne si kundershtare politik me proces kriminal dhe te turpshem is deputetin Salianji dhe gazetarin investigativ Olldashi sepse ata ju faktuan shqiptareve dhe botes lidhjet me trafiqet dhe drogen te Edvin Kristaq Droges, Faqezi Droges, Agron Geron Dorges, Ardi Geron Droges dhe piramides se droges se narkoshtetit, drejtore lokal dhe qendror te policise, oficere te SHISH, narkoprokurore, dhe gjer tek narkoministri i brendshem dhe krye kreu i meduzes se narkoshtetit shqiptar, vet Edvin Mafia.

Ne kete proces te shemtuar politik u denua me 3.5 vjet burg Alfred Veliu, i cili si bashkepuntor i gazetarit investigativ Jetmir Olldashi, por edhe i vet SHISH dhe Prokurorise, faktoi me prova te pakundershtueshme se klani i droges i narkoministrit Fatzi Xhafa konkretisht Agron Geron Xhafa vazhdonin trafikun e droges nen mbrojtjen e narkoshtetit.

Denoj me ashpersine me te madhe procesin e turpshem politik Salianji-Olldashi te Edvin Kristaq Droges dhe klanit te tij kriminal dhe ju bej thirrje shqiptareve dhe komunitetit nderkombetar te ndeshkojne ashper kreun e narkoshtetit shqiptar per kete akt kriminal qe shkel rende kushtetuten dhe konventat nderkombetare te lirive dhe te drejtave te njeriut’, shkruan ish-kryeministri Sali Berisha në Facebook.