“Të gjithe u bene ndertues, nuk behet kështu”, Luljeta Bozo merr situaten ne dore, porosi te prere

Specialistja e ndërtimit dhe inxhinierja, Luljeta Bozo i është përgjigjur thirrjes së kryeministrit Edi Rama për të dhënë edhe ajo ndihmën për gjendjen e krijuar, pas tërmeti të 26 nëntorit. E pranishme në mbledhjen e dytë të Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, inxhinierja Luljeta Bozo, tha se duhet nisur puna pa humbur kohë për të inventarizuar çdo banesë dhe pallat të dëmtuar. Sipas saj, problemet në këtë proces ka në fshatra, por edhe në banesat e qyteteve.

Mes tjerash, Luljeta Bozo, u ndal edhe tek një tjetër shqetësim, i cili ka të bëjë me pallatet e qyteteve. Ajo tha se qytetarët kanë ndërhyrë në mënyrë abuzive duke prishur kolonat e pllateve në katet e para, ndërsa në fund ftoi gjyqësorin të veprojë dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë.

“Jam dakord. Ky material që keni përgatitur tregon se po ndiqet hap pas hapi çdo lloj problemi. Jam shumë e lumtur që kemi pasur një solidaritet dhe falënderojmë të gjithë fondacionet. Kam tre probleme. Kemi një identifikim të problemeve, por duhet specifikuar se cilat godina janë shembur. Cilat janë ato që kanë dëmtime të lehta. Kjo duhet të specifikohet. Kjo duhet bërë shpejt. Kemi sa të duash inxhinerë dhe specialistë. Duhet mbyllur sa më shpejt dhe them se brenda një jave këtë pasqyrë, se si e kemi pasqyrën e dëmeve. Menjëherë njësia vendore ta bëjë një plan dhe ta organizojë punën dhe ta fillojë punë me ata që janë në qiell të hapur. Duhet të këtë një plan, projekti, ekipi dhe afati. Të mbledhin gjithë fshatrat dhe të bëhet e qartë dhe transparente çdo veprim. Kjo duhet të jetë e organizuar. Kanë bërë shtëpi pa themel. U bënë të gjithë ndërtues, por nuk bëhet kështu, një pjesë të përgjegjësisë ta mbajë edhe ai që ka ndërtuar sic ka dashur. Asnjë komunë nuk duhet të pranojë rindërtim pa projekt. Në qytet kam një shqetësim të madh. Ka objekte që strukturat janë shumë mirë, por ka kaq shumë ndërhyrje se nuk jam e sigurt seç bëhet më vonë. Janë hequr muret, arkitrarët, dhe brezat e betonit. Këto janë ndërhyrje që kanë bërë banorët. Këta që kanë bërë këtë dëm duhet të përgjigjen. Të bëhen verifikime të objekteve nëse qëndrojnë apo jo. Ligji duhet të përmirësohet, sepse janë bërë shumë shkelje. Shpresojmë që të veprojë edhe gjyqësori. Unë e kam me shumë merak, duhet të vihen në lëvizje njësitë vendore, s’mund ta përballojë këtë vetëm qeveria”-tha ajo.