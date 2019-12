Pesë lëkundje gjatë natës, IGJEUM: Më e forta 3.9 rihter në mëngjes

Gjatë natës deri në orët e para të mëngjesit të sotëm në Shqipëri janë regjistruar disa lëkundje.

Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit janë regjistruar 5 lëkundje me magnitudë të vogël.

Lëkundja e fundit e regjistruar për datën 9 dhjetor është e ores 05:41 me epiqendër Gjirin e Lalzit, me thellësi 7 km dhe me magnitudë 2.1.

Ndërsa lëkundja me magnitudë më të lartë, 3.9 u regjistrua në orën 05:29 me epiqendër në Shetaj, Kepi i Rodinit dhe thellësi 31 km.