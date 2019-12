Inxhinieri Meçe thirrje Ramës: Shko në Shijak, do shohësh lagje të tëra që do shfarosen

Inxhinieri i ndertimit Arben Meçe i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama në Mbledhjen e Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, të shkojë në Shijak ku ka ndertime problematike duke i thënë se atje do shohë lagje të tëra që do shfarosen.

Ndërsa shtoi se Shijaku është një nga qytetet më të qeta dhe më të shkatërruara njëkohësisht.

Arben Meçe: “Duhet të vini në Shijak. Pse po e them. Është nga qytetet më të qeta dhe më të shkatërruara.

Të paktën këto ditë që po konstatojmë objekte që duken shumë bukur por janë të shkatërruara.

Në Shijak do shihni lagje të tëra që do shfarosen, do shfarosen vërtet. Shpirti i atyre njerëzve, është një grup teknikësh atje së bashku me kryebashkiakun që janë heronj, janë heronj.”