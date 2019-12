Horoskopi/ Puna, dashuria dhe financat kete jave

Çfarë do të sjellë kjo javë për ju? Cila do të jetë shenja më e favorizuar e yjeve dhe për kë punët nuk do të shkojnë si duhet? Lexoni parashikimin e yjeve për 12 shenjat e zodiakut përgatitu për ‘BalkanWeb’ nga astrologu i njohur Jorgo Pulla. Parashikimet javore 09/12/19 – 15/12/19

DASHI

Të përgjithshmet:Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet . Me dat 12 /12 ku Hënën e Plotë, e cila ndodh në boshtin Binjakët-Shigjetari dhe sjell në dritë gjithçka që lidhet me marrëdhëniet shoqërore, edukimin dhe njerëzit e mjedisit tuaj.Intuita juaj do të rritet dhe do të jetë e lehtë për të menaxhuar disa nga çështjet që mund të lindin , mjafton ti dëgjoni.Kudjes pasi do të jetë e lehtë për të bërë sikur nuk dëgjoni dhe eventualisht të bëni lëvizje dhe gabime të gabuara edhe nëse e dini paraprakisht.

Parashikimet në dashuri: Këtë javë, çështjet tuaja sentimentale mund të lënë detyrimet profesionale që dalin, prandaj përpiquni të kaloni kohë cilësore me partnerin tuaj, veçanërisht nëse kjo kohë është shumë e kufizuar.Prej 12/12 ku Hena e plot realizohet ne boshtin Binjak –Shigjetar , do të keni mundësi të kaloni shumë më tepër momente nëse jeni beqar ose keni gjetur i/e dashuren tuaj.Në fakt, nëse jeni tashmë në një marrëdhënie dhe po mendoni të ndryshoni shtëpinë ose të bashkëjetoni, një periudhë fillon t’ju japë zgjidhje për këtë.

Parashikimet profesionale: Hëna e Plotë që zhvillohet më 12/12 në boshtin Binjakët-Shigjetari ju fton të jeni të kujdesshëm pasi është e mundur nga kokëfortësia për të bërë një zgjedhje të cilën e dini që nuk do t’ju dalë për mirë.Java fillon me Merkurin ne Shigjetar dhe Merkuri do te qendroj ne kete shenje deri me date 27/12, duhet të jeni të kujdesshëm, sepse është një ditë SOS për çështjet e biznesit për shkak të takimeve të papritura qe mund te keni kete jave sepse nuk do keni koh per te u menduar shume ne kete aspect .Sigurohuni që të mbani pretendimet dhe sjelljen e mirë profesionale pasi do të jetë e lehtë për të dalë nga rruga që të tjerët do t’ju japin.

DEMI

Të përgjithshmet: Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet ,gjithashtu Hëna e plotë që zhvillohet më 12/12 në aksin Binjakët-Shigjetari këtë javë krijon mendime intensive dhe ndoshta shqetësime rreth çështjeve tuaja financiare.Ju mund të ndjeni se keni nevojë të gjeni burime të tjera dhe të rrisni të ardhurat tuaja ose të jeni në një gjendje shqetësuese të vazhdueshme për shkak të mendimeve tuaja.Mundohuni të shihni gjërat më sferike, pasi është mënyra e vetme për t’i bërë ato më mirë.Kendi qe ben Aferdita me Saturnin ne Bricjap tregon qe mund te ti stabilizoni nje here e mire gjerat qe juve desironi.

Parashikimet në dashuri: Hëna e plotë që ndodh në boshtin Binjakët-Shigjetari më 12/12 do t’ju bëjë të përqendroheni në interesin tuaj ku ndiheni të sigurt emocional. Nëse jeni beqar do të kërkoni diçka të qëndrueshme, por shikoni pasi është e mundur që dëshirat tuaja nuk përputhen me të dhënat që janë. Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet, do t’ju ndihmojë të bëni njohje të reja përmes njerëzve në mjedisin tuaj. Nëse e keni gjetur tashmë partnerin tuaj kjo do të krijojë një periudhë ideale për marrëdhënie me publikun dhe kontaktet me njerëzit!

Parashikimet profesionale: Angazhimet profesionale mund t’ju bëjnë që të ndiheni mjaft të lodhur këtë javë jo sepse do të jetë më shumë se zakonisht, por sepse do të keni kohë të kaloni kohë për të parë miqtë tuaj ose për t’u marrë në aktivitetet që dëshironi. Edhe pse java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet mund të krijojnë frustrime me rastin e një çështjeje profesionale.Mundohuni ta menaxhoni atë me qetësi, pasi do të jetë e lehtë të prishni situatën.

BINJAKËT

Të përgjithshmet: Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet Prej fillimit të javës, mund të ndjeni një mundesi te mire ne lidhje me punen dhe ka mundësi që njerëzit te jen ne gjendje te ju ndihmojn ne ceshtjet qe juve ju interesojne. Me dat 12/12 Hëna e plotë që ndodh në aksin tuaj (Binjakët-Shigjetari) nje perjudhe perfekte per juve qe jeni ne kerkim per dick ate re ne pune tuaj , per juve qe jeni ne kerkim per dick ate re ne punen tuaj eshte java me productive per juve te kesaj shenje .nese keni ceshtje te pa mbyllur me te kaluaren eshte mire qe ne kete jave te realizoni dicka ne kete drejtim sepse eshte nje jave e mire per mbyllje disa ceshtje qe lidhen me te kaluaren.

Parashikimet në dashuri: Këtë javë ka mundësi që të kaloni kohën duke menduar se do të ishte marrëdhënia ideale për ju në vend që të merreni me atë që keni, dhe kjo mund të shkaktojë shqetësim për partnerin tuaj.Hëna e plotë që ndodh në boshtin tuaj tregon se ka shumë mundësi që lindin pyetje në mes jush nëse jeni abstrakt dhe nuk e keni parasysh atë.Nëse jeni beqar hidhini një sy një opsioni që do të bëni në fushën sentimentale këtë javë pasi nuk mund të jetë e përshtatshme.

Parashikimet profesionale: Hëna e plotë në 12/12 ndikon në çështjet e biznesit, pasi do të ketë dilema që do t’ju shpërndajnë dhe mundësisht të çorientoheni nga qëllimi juaj origjinal.Është e këshillueshme që të mos ndryshoni rrugën në momentin e fundit pasi ka më shumë mundësi të merrni vendimin e gabuar. N dikimi I Aferdites ne krah te Saturnit nga Bricjapi tregojnë se mund të ketë një mosmarrëveshje në mjedisin tuaj profesional që do të ketë lëndën kryesore të ekonomisë.

GAFORRJA

Të përgjithshmet: Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet,shume ceshtje qe lidhen me ekonomin dhe punen duhet te jeni pak me te vemendeshem , gjithashtu ndikimi I Hënës se Plotë, e cila zhvillohet më 12/12 në aksin Binjakët-Shigjetari dhe do të krijojë angazhime pune dhe rutinat e përditshme, të cilat mund t’ju çojnë jashtë programit që keni pasur në mendje.Këtë javë duhet të jeni të kujdesshëm me qëllimet që ju vendosni në baza ditore pasi ka mundësi që të tërhiqeni nga dëshira që do të jetë e vështirë të realizohen.

Parashikimet në dashuri: Java ka mundësi të jetë intensive gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj, prandaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm në ndikimin e Merkurit ne Shigjetar me date 09/12 tregon se do të jetë shumë e vështirë për ju të mbani pretendimet dhe ndoshta jeni duke kërkuar shkak për t’u grindur.Në fund të javës, ka gjasa qe gjithcka te jet nen kontroll nuk ka vend per shqetesim do t’ju ndihmojë të sillni afër një person që dëshironi.

Parashikimet profesionale: Kjo javë mund të jetë e tensionuar për çështjet e biznesit, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm se si të përballoni sfidat.ndikimi I i Merkurit dhe Saturnit ne Bricjap tregon se nuk do të jetë e lehtë të mbani fjalët që mund të krijojnë çështje.Ndikimi qe ben Saturni tregon që do të fillojë një rreth vicioz i tensioneve dhe I keqkuptimeve në punë eshte ne te miren tuaj te mos I vini re se cfar te tjeret mendojne per juve .

LUANI

Të përgjithshmet: Nevoja më e madhe që do të keni këtë javë është të ndiheni sikur jeni të rrethuar nga njerëzit tuaj të dashur dhe miqtë tuaj dhe për këtë do të shikoni për shoqërinë e tyre.Hëna e plotë që ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetarit në 12/12 tregon se disponimi juaj komunikues do t’ju ndihmojë të kaloni mirë së bashku me miqtë tuaj, bashkëshortin tuaj dhe gjithë njerëzit që doni.Ndërkohë Hëna e Plotë është shumë e mirë për t’u çlodhur dhe lini menjanë konceptet dhe problemet.Kjo nuk ju ndihmon në marrjen e vendimeve të rëndësishme sidomos për çështjet tuaja sentimentale.Gjithashtu futja e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit me date 09/12 ju ndihmon shume ne udhetime dhe vendime qe mund te merrni , bashkimi i Aferdites dhe Saturni ne Bricjap tregojnë se mund të mësoni diçka që është shume favorizuese per juve ka te bej me shume me ekonomine.

Parashikimet në dashuri: Hëna e plotë që zhvillohet më 12/12 në aksin Binajkët-Shigjetari do të krijojë një klimë shumë erotike në jetën tuaj personale.Nëse e keni gjetur partnerin tuaj, investoni kohën tuaj në të, pasi është e sigurt që së bashku do të kaloni momente të mrekullueshme.Nëse jeni beqar duhet të jeni pak më të kujdesshëm pasi ka mundësi të josheni nga atmosfera e përgjithshme që do të ekzistojë dhe fjalët e mëdha që mund të thuhen dhe përfundimisht të investoni në dikë që do duket më inferior ndaj rrethanave.

Parashikimet profesionale: Bashkimi i Aferdites dhe Saturnit ne Bricjap tregojnë se java mund të jetë e tensionuar në një nivel profesional.Nëse dëshironi ta shmangni, përpiquni të mos kapeni në çdo bisedë që do të dëgjoni, pasi disa prej tyre mund të tingëllojnë të çuditshme. Jini të kujdesshëm pasi nëse nuk e mabni veten lëvizjet tuaja dhe sidomos fjalët tuaja mund t’ju ekspozojnë.

VIRGJËRESHA

Të përgjithshmet: Java fillon me Hënë të Plotë që zhvillohet në aksin e Binjakëve-Shigjetarit më 12/12, i cili do të ngrejë çështje që lidhen me shtëpinë tuaj dhe njerëzit tuaj.E vërteta është se mosmarrëveshjet mund të lindin si rezultat i refuzimit tuaj për të parë disa çështje apo indiferencën e përgjithshme që mund të keni për çështje që janë me interes të madh për njerëzit tuaj.Mundohuni të mbani pretendime pasi do të jetë e lehtë për të krijuar ankesa. Me ndikimin e Aferdites dhe Saturnit në shenjën e Bricjapit, duke theksuar nevojën tuaj për të qenë afër njerëzve që ju kuptojnë.

Parashikimet në dashuri: Një javë që ka mundësi t’ju japë një përgjigje të qartë për çështjet emocionale fillon, prandaj është mirë të mos nxitoheni dhe të mos merrni vendime të rëndësishme. Hëna e Plotë që ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetar më 12/12 tregon se do të ketë dilema në fushën emocionale nëse jeni beqar ose keni gjetur partnerin tuaj. Sidomos nëse jeni në një marrëdhënie shmangni duke e rrezikuar atë me një veprim të gabuar që do të bëni.

Parashikimet profesionale: Këtë javë duhet të jeni të kujdesshëm për gjithçka që lidhet me punën tuaj, pasi Hëna e plotë që ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetarit më 12/12 mund të zbukurojë situata dhe të mos ju lejojë të shihni gjërat në mënyrë objektive.Java nuk është ideale për vendimet përfundimtare, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me çështje serioze të biznesit.Aferdita ne krah te Saturnit ne date 11/12, nuk mund të përjashtohet mundesia t’ju sjellë një sugjerim profesional nga dikush në mjedisin tuaj miqësor dhe fillime te reja ne fushen e Biznesit .

PESHORJA

Të përgjithshmet: Java fillon me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit me date 09/12 duke sjellë lajme nga njerëzit në mjedisin tuaj ndoshta të reja që lidhen me një udhëtim që keni rregulluar në të ardhmen e afërt.Hëna e plotë që zhvillohet më 12/12 në boshtin e Binjakëve-Shigjetarit tregon se sa çaste të këndshme dhe të lumtura do të kaloni së bashku me njerëzit tuaj të dashur.Disa gjëra mund të thuhen në bisedë që nuk përputhen me realitetin dhe përshtypjet që do të krijohen do t’ju shtyjnë në përfundime të gabuara.Hidhni një vështrim të veçantë në atë që ju tregoni vetes kështu që nuk do të ekspozoheni tek njerëzit tuaj të dashur.

Parashikimet në dashuri: Lëvizshmëri do të ketë kjo javë në punët tuaja sentimentale, pasi Hëna e Plotë që po zhvillohet në aksin e Binjakëve-Shigjetari më 12/12 do të sjellë njohje të reja në një nivel personal.Sigurisht që nuk duhet të harroni se mund të ketë dallime në lidhje me atë që ju dëshironi për jetën tuaj personale dhe çfarë do të lindë, kështu që shmangni për aq kohë sa mund të mendoni veshtiresit dhe vetmin eshte mire qe te dilni me shok dhe te argetoheni nuk perjashtohet mundesia te keni njohje dhe lidhje te reja ne kete jave. Logjika është çelësi që ju ndihmon për të dëshifruar sjelljen e partnerit tuaj ose, nëse jeni beqar, nga dikush që ju intereson.

Parashikimet profesionale: Aferdita ne krah te Saturnit në shenjën e Bricjapit me date 11/12 mund të krijojë diskutime intensive për çështjet profesionale.Gjithashtu nje trekendesh qe ben Merkuri me Henen tregon se mund të hyni në një drejtim tjeter qe ju favorizon ne ekonomin tuaj që do ju ndihmojë me të vërtetë zhvillimin tuaj profesional.Mos jepni interes në fjalët qe mund te ndegjoni ne në punë, por përpiquni të tregoni vlerën tuaj me veprimet tuaja.kjo jave do të sjellë shanse dhe mundësi në lidhje me çështjet e biznesit tuaj.

AKREPI

Të përgjithshmet:Dicka shume positive pritert ne kete jave per juve te kesaj shenje.Ngjarja astrologjike kryesore e kësaj jave është Hëna e Plotë që zhvillohet në aksin e Binjakëve- Shigjetarit në 12/12, i cili do të krijojë sfondin e duhur për shqetësimet e të gjitha llojeve, veçanërisht shqetësimet lidhur me çështjet tuaja financiare.Këto nga ana tjetër mund t’ju çojnë në lëvizje të nxituara që do t’ju kushtojnë në para. Do të ishte një ide e mirë për të mbyllur ose për të zgjidhur çështjet e prapambetura financiare të së kaluarës, pasi kjo tani është e favorshme. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet përuron një periudhë ku mund të vendosni në një rregull ndonjë gjë që lidhet me çështjet e edukimit, çertifikatat dhe seminaret.

Parashikimet në dashuri: Një javë e fortë fillon në çështjet tuaja emocionale, pasi Hëna e Plotë që zhvillohet në aksin e Binjakëve-Shigjetarit më 12/12 në njërën anë mund të krijojë një humor shumë erotik, por në anën tjetër mund të fshehë çështje të rëndësishme.Nëse e keni gjetur partnerin tuaj dëgjoni mendimet e tij përmes veprimeve të tij. Nëse jeni beqar do ju duhet të jeni të kujdesshëm, pasi ju mund të bëni një lëvizje të pamenduar në një çështje sentimentale.

Parashikimet profesionale: Klima mund të jetë e çuditshme në punë, pasi duket se ankesat e zhurmshme dhe të qetësuara nga disa situata që kishin ndodhur në të kaluarën.Më 09/12, futja e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit qe ka te bej me teper ne ceshtjet ekonomike dhe ate te punes , eshte shume e rendesishme per juve qe jeni ne kerkim per dicka te re per juve te kesaj shenje .kjo jave eshte mjaft produktive per juve te kesaj shenje sepse mbyllni nje cikel te veshtir per juve dhe shikoni drejt te se ardhmes .

SHIGJETARI

Të përgjithshmet: Java fillon me Hënën e Plotë që ndodh në aksin tuaj (Binjakët-Shigjetari) më 12/12 që do të krijojë një situatë të çuditshme në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale.Mos harroni se do të jetë e lehtë të hiqni dorë nga përgjegjësitë tuaja për gjërat por dhe për disa njerëz.Do të jetë e vështirë të mendohet për ndonjë gabim që keni bërë, por nëse ja arrini atëherë do të jetë më e lehtë për të marrë vendimet e duhura pasi do të njihni gjërat ashtu siç janë. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet

Parashikimet në dashuri: Dilemat do të shfaqen në çështjet e zemrës dhe nuk përjashtohet t’ju shpërqëndrojnë.Nëse kjo do ju ndihmojë edhe Hëna e Plotë që ndodh në aksin tuaj (Binjakët – Shigjetari) në 12/12, mund t’ju shtyjë të shikoni për marrëdhënie të përsosur duke neglizhuar atë që keni tashmë!Nëse jeni beqar kërkesat dhe standardet që keni në mendje për dikë që ju intereson jeni ne rrugen e duhur per stabilizim te lidhjes suaj dhe jo vetem ..

Parashikimet profesionale: Këtë javë mund të lindin çështje profesionale që vijnë nga e kaluara. Gjithashtu është e mundur të filloni diskutimet mbi punën mbi çështjet e së kaluarës që nuk janë zgjidhur. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen tuaj ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet tregon se çështjet mund të lindin për shkak të punes suaj që do të ekzistojë në diskutimet dhe takimet mbi çështjet e ekonomis suaj dhe jo vetem koha eshte mjaft e favorshme per te stabilizuar ekonomin tuaj keter perjudhe .

BRICJAPI

Të përgjithshmet: Duket se java fillon me Hënën e Plotë që ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetarit më 12/12, duke krijuar nevojën për çështjet e së kaluarës.Mund të jetë e nevojshme që të keni një shkak si një foto që mund të bjerë në duart tuaja në rregullimin e disa objekteve që do të jenë të mjaftueshme për të sjellë përsëri një person në skenën që do të zgjojë kujtimet tuaja.Shmangni kënaqësinë e situatave pasi kjo do të jetë kundër jush. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet

Parashikimet në dashuri: Hëna e Plotë që ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetari më 12/12 do të krijojë nevojën për të sqaruar këtu dhe tani një çështjen tuaj sentimentale.E vërteta është që ju mund t’i dëgjoni gjërat nga partneri juaj ose nga dikush që ju intereson, gjë që do t’ju bëjë të qetësoni përkohësisht, por gjithashtu duhet të mbani disa rezerva. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit me date 09/12 ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet

Parashikimet profesionale: Ne këtë javë duhet të jeni sa më i qetë të mundeni eshte mire qe te jeni shume te perqendruar ne pune dhe ekonomin tuaj .Në mjedisin tuaj të biznesit mund të lindin disa çështje të cilat në rrethana normale, nuk janë relevante, por do të fitojnë për shkak të reagimit tuaj. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet sidomos nga mesjava e tutje shume here me mire ceshtjet e punes dhe ekonomis suaj.

UJORI

Të përgjithshmet: Java fillon me Hënën e Plotë që zhvillohet në aksin e Binjakëve-Shigjetari më 12/12 që do të nxjerrë në pah çështjet tuaja emocionale në mënyra të ndryshme.Mundohuni të tregoni vëmendjen që i përshtatet subjektit tuaj sentimental dhe mos merrni fjalët e partnerit tuaj ose të atij që ju intereson. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet.Mundohuni te jeni sa me te vemendshem ne vendimet qe do te merrni sepse fati eshte ne anen tuaj por kujdesi duhet dhe mos eniglizhoni.

Parashikimet në dashuri: Çështjet tuaja sentimentale do ta bëjnë të ndjeshëm praninë e tyre gjatë javës pasi Hëna e Plotë që zhvillohet më 12/12 në aksin Binjakët-Shigjetari do t’i sjellë ato në qender te vemendjes .Nëse jeni beqar, ka mundësi që të tundoni të hapni shumë fronte në të njëjtën kohë, por kjo nuk do të jetë ndihmëse dhe më vonë mund të ketë pasoja gjithashtu.Nëse e keni gjetur partnerin tuaj duhet të jeni të kujdesshëm këtë javë pasi rutina e kërkuar mund të krijojë tensione mes jush.

Parashikimet profesionale: Këtë javë është e mundur të krijohen një sërë çështjesh të një natyre të lidhur me punën, e cila, nga njëra anë, mund t’ju detyrojë gjithashtu të nxisni punën. Ndikime positive gjithashtu me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit ku do te qendroj deri me date 27/12 eshte nje jave shum positive ne te gjitha aspektet shum e rendesishme eshte ajo ekonomike eshte mire qe mos shpenzoni me shume se sa duhet. Per juve qe jeni ne kerkim per dicka te re koha eshte pikerisht tani ne kete jav shfrytezojeni ne maksimum.

PESHQIT

Të përgjithshmet: Me futjen e Merkurit ne shenjen e Shigjetarit me date 09/12, me të cilën nis javën, tregon se ka shumë mundësi që të lindin çështje që kanë të bëjnë me sektorin profesional në të cilat duhet të tregoni kujdes dhe të mos i lejoni të shkojnë “lartë”.E vërteta është se nuk do të jeni të gatshëm të merreni me ndonjë gjë praktike, sidomos me një çështje biznesi, por nuk do ju duhet ti lini të gjitha të behen vet. Me Hënën e Plotë që zhvillohet në aksin e Binjakëve-Shigjetari më 12/12 që do të nxjerrë në pah çështjet tuaja emocionale në mënyra të ndryshme një vend nga i cili do të sjellë mundësi për të përmirësuar jetën tuaj personale dhe emocionale nëse jeni beqar ose tashmë keni gjetur partnerin tuaj.

Parashikimet në dashuri: Aferdita ne krah te Saturnit ne shenjen e Bricjapit tregon se do të kërkoni një mundësi për të ndezur gjakun në marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj.Nje nga ceshtje me te rendeishme qe keni kete jave eshte stabilizimi I lidhjes suaj per juve qe jeni ne nje lidhje por nuk e keni stabilizuar akoma koha eshte tani .Nëse jeni beqar / përpiquni të mos josheni nga fjalët e mëdha që mund të dëgjoni nga dikush që ju intereson dhe të përqëndroheni në thelbin e asaj që thonë, dhe jo në mënyrën se si do t’i shpreh.

Parashikimet profesionale: Çështjet e biznesit këtë javë duhet t’i përkasin prioriteteve tuaja pasi Hëna e Plotë që po ndodh në aksin e Binjakëve-Shigjetari më 12/12 kërkon që të jeni të vëmendshëm ndaj çdo gjëje që lidhet me punën tuaj.Ka mundësi që të ketë keqkuptime në hapësirën tuaj të biznesit dhe kjo është arsyeja pse keni nevojë për disa fjalë për të shmangur skenarët e mësipërm.Nëse ju bëhe një propozim i mirë i biznesit këtë javë, është një ide e mirë për të mbajtur çdo gjë që keni pasi mund të ketë “pika të fshehta”.