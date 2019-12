Tre tërmete në 30 minuta, panik dhe frikë në L’Aquila të Italisë

Aquila në Itali është tronditur 3 herë brenda vetëm 30 minutash mbrëmjen e të shtunës.

Lëkundja e parë u regjistrua rreth orës 22.55 të mbrëmjes, me manjitudë 3.7 të shkallës rihter me epiqendër vetëm 2 km larg qytezës barete, me thellësi 14 km nën sipërfaqen e tokës, dhe 17 km larg nga L’Aquila.

Pak minuta më vonë, në orën 23:16 minuta është regjistruar një tjetër lëkundje e manjitudës 3.4 të shkallës rihter me epiqendër përsëri në Barete e me thellësi 13 km nën tokë. Ndërsa lëkundja e tretë, është regjistruar në orën 23:22 minuta, e një manjitude më të ulët, me manjitudë 2.2 të shkallës Rihter.

Banorët e zonës nga frika kanë kaluar natën jashtë, në qiell të hapur, ndërkohë që nuk ka patur informacione për dëme në banesa apo njerëz të lënduar.

Por, lëkundjet e tokës janë vecanërisht tronditëse në këtë zonë duke patur parasysh se 10 vite më parë, në L’aquila, një tërmet me manjitudë 6.3 të shkallës rihter, rrafshoi qytetin dhe i mori jetën 309 personave dhe plagosi 1600 të tjerë.