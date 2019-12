Termet 4.8 Rihter ne Kepin e Rodonit, ndjehet ne disa qytete

Nje termet i forte eshte regjistruar mesnaten e sotme ne zonen e Kepit te Rodonit ndersa lekundjet jane ndjere deri ne Tirane. Ngjarja ka ndodhur ne ora 00.14 pas mesnates.

Sipas njoftimit paraprak behet fjale per nje termet 4.8 rihter me epiqender ne Shetaj te Durresit, zone ne Kepin e Rodonit.

Lekundjet per fat te mire kane vazhduar vetem per disa momente dhe me pas kane ndaluar.

Pas goditjeve qe u regjistruan ne 48 oret pas termetit te dates 26 nentor, kjo eshte lekundja me e madhe ne radhe qe eshte regjistruar ne rajonin e Tiranes dhe Durresit.

Qytetaret njoftuan Lajmifundit.al se lekundjet jane ndjere edhe ne qytetet e Durresit dhe te Kavajes.